Dünyanın en kalabalık metropollerinden biri olan Mexico City, yıllardır sessiz bir tehlikeyle karşı karşıya. Yaklaşık 24 milyon kişinin yaşadığı dev şehir, yeraltı sularının aşırı kullanımı nedeniyle her yıl biraz daha zemine gömülüyor.

Bilim insanlarına göre bazı bölgelerdeki çökme hızı yılda onlarca santimetreye ulaşırken, bu durum binalar, yollar ve tarihi yapılar üzerinde ciddi baskı oluşturuyor.

Göl yatağı üzerine kurulmuştu

Şehrin bulunduğu alanın büyük bölümü geçmişte bir göl yatağıydı. Yumuşak zemin yapısı ve artan su ihtiyacı nedeniyle yeraltından fazla miktarda su çekilmesi, toprağın sıkışmasına ve zeminin aşağı doğru hareket etmesine neden oluyor.

Çökme sadece yapıları değil, şehrin altyapısını da tehdit ediyor. Su boruları, kanalizasyon sistemleri ve ulaşım hatları bu değişimden etkilenirken, bazı tarihi yapılar da eğilmeler ve yapısal hasarlarla karşı karşıya kalıyor.

Uzmanlar, Mexico City’nin karşı karşıya olduğu bu sorunun kısa sürede çözülebilecek bir problem olmadığını belirtiyor. Artan nüfus, iklim değişikliği ve su kaynakları üzerindeki baskı, dünyanın en büyük şehirlerinden birini gelecekte daha büyük risklerle karşı karşıya bırakabilir.