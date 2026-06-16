The Great Bubble Barrier adlı şirket tarafından geliştirilen sistem, nehirlerin tabanına çapraz şekilde yerleştirilen delikli borularla çalışıyor. Bu boruların içinden verilen sıkıştırılmış hava, su yüzeyine doğru yükselen bir kabarcık perdesi oluşturuyor. Yükselen kabarcıklar ise plastik şişeler, ambalajlar ve diğer yüzen atıkları nehrin bir kenarına doğru sürüklüyor. Böylece çöpler denizlere ulaşmadan önce toplanabiliyor.

24 SAAT BOYUNCA KESİNTİSİZ ÇALIŞABİLİYOR

Sistemin en dikkat çekici özelliklerinden biri, nehir trafiğini engellemeden sürekli çalışabilmesi. Teknoloji, gemilerin ve balıkların geçişine izin verirken aynı zamanda atıkları yönlendirmeye devam ediyor. Şirket verilerine göre bazı uygulamalarda sistem yılda ortalama 13 tona kadar çöpün su yollarından uzaklaştırılmasına yardımcı oluyor. Bu miktarın yaklaşık 30 bin litre hacmindeki atığa karşılık geldiği belirtiliyor.

Bubble Barrier teknolojisi ilk olarak Hollanda'da uygulanmaya başlanırken, Amsterdam başta olmak üzere çeşitli şehirlerde kullanıldı. Sistem daha sonra Almanya ve Portekiz gibi ülkelerde de test edildi. Uzmanlar, okyanuslardaki plastik kirliliğinin önemli bölümünün nehirler aracılığıyla taşındığına dikkat çekerken, bu tür teknolojilerin atıkları kaynağında yakalamaya yardımcı olabileceğini belirtiyor.

DENİZLERE ULAŞMADAN TOPLUYOR

Geleneksel çöp toplama sistemlerinden farklı olarak Bubble Barrier, su yüzeyinde büyük bariyerler oluşturmadan çalışıyor. Kabarcık perdesi sayesinde atıklar yönlendirilirken suyun doğal akışı büyük ölçüde korunuyor. Şirket yetkilileri, sistemin yalnızca plastikleri değil, yaprak, dal ve diğer yüzen atıkları da toplayabildiğini ifade ediyor.

Çevre uzmanlarına göre nehirlerde kullanılan bu tür sistemler tek başına plastik kirliliğini ortadan kaldırmasa da, atıkların denizlere ulaşmasını engellemede önemli bir rol oynayabilir. Bu nedenle düşük enerji tüketen ve sürekli çalışabilen çözümlere yönelik ilginin son yıllarda giderek arttığı belirtiliyor.