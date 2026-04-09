Survivor ile adını geniş kitlelere duyuran Nisa Bölükbaşı, sosyal medyadaki yeni hamlesiyle gündeme geldi. Instagram’da abonelik sistemini aktif hale getiren ünlü ismin kısa sürede elde ettiği gelir dikkat çekti.









Nisa Bölükbaşı, takipçilerine özel içerikler sunmak için abonelik sistemini devreye aldı. Aylık ücreti 199,99 TL olarak belirlenen sisteme 24 saat dolmadan 117 kişi abone oldu.





Bu sayede ünlü isim, kısa sürede yaklaşık 23 bin 400 TL gelir elde etti. Bu rakamın neredeyse bir asgari ücrete yaklaşması ise dikkat çekti.

Survivor’daki şampiyonluğunun ardından sosyal medyada da aktif bir şekilde yer alan Bölükbaşı, bu adımıyla dijital gelirlerini artırmış oldu.





2024 yılında Yiğit İnandı ile evlenen Bölükbaşı, özel hayatı ve paylaşımlarıyla da sık sık gündeme gelmeye devam ediyor.