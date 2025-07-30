MTV ödemeleri her yıl Ocak ve Temmuz aylarında iki taksit halinde yapılır. Bankalar, PTT, vergi daireleri ve Dijital Vergi Dairesi üzerinden ödeme yapılabilir. Araç sahipleri e-Devlet üzerinden de borçlarını sorgulayabilir.

GEC İ KME FA İ Z İ VE E-HAC İ Z UYARISI

31 Temmuz’a kadar ödeme yapmayanlar, her geçen ay için yüzde 4,5 gecikme faizi ile karşılaşacak. Süre uzatılmadığı takdirde, vergi daireleri e-haciz işlemleri başlatabilir.

ARA Ç MUAYENES İ İ Ç İ N Ö NEML İ HATIRLATMA

Araç muayenesi yapmak isteyenlerin, tüm vergi borçlarını ödemiş olmaları zorunlu. MTV borcu olan araç sahipleri muayene işlemi yaptıramaz.

MTV NED İ R?

Motorlu Taşıtlar Vergisi, araçların yaşına, emisyon oranına ve koltuk sayısına göre belirlenen yıllık bir vergi olup, karayolu taşıtları, uçak, helikopter ve motorlu deniz araçları için ödenir.

Vergi, aracın sicil kaydından itibaren her yıl Ocak ve Temmuz ayında ödenir.