MTV ödemeleri her yıl Ocak ve Temmuz aylarında iki taksit halinde yapılır. Bankalar, PTT, vergi daireleri ve Dijital Vergi Dairesi üzerinden ödeme yapılabilir. Araç sahipleri e-Devlet üzerinden de borçlarını sorgulayabilir.
GECİKME FAİZİ VE E-HACİZ UYARISI
31 Temmuz’a kadar ödeme yapmayanlar, her geçen ay için yüzde 4,5 gecikme faizi ile karşılaşacak. Süre uzatılmadığı takdirde, vergi daireleri e-haciz işlemleri başlatabilir.
ARAÇ MUAYENESİ İÇİN ÖNEMLİ HATIRLATMA
Araç muayenesi yapmak isteyenlerin, tüm vergi borçlarını ödemiş olmaları zorunlu. MTV borcu olan araç sahipleri muayene işlemi yaptıramaz.
MTV NEDİR?
Motorlu Taşıtlar Vergisi, araçların yaşına, emisyon oranına ve koltuk sayısına göre belirlenen yıllık bir vergi olup, karayolu taşıtları, uçak, helikopter ve motorlu deniz araçları için ödenir.
Vergi, aracın sicil kaydından itibaren her yıl Ocak ve Temmuz ayında ödenir.