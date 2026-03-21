Bahar Ekinoksu ile birlikte astrolojik takvim sıfırlanıyor ve gökyüzünde devasa bir enerji kapısı aralanıyor. Güneş’in Koç burcuna geçişiyle başlayıp 20 Nisan’a kadar sürecek olan bu dinamik dönem, hayatın durağan akışını tamamen değiştirecek güçlü bir kırılma yaratıyor.

Bu kozmik döngüde liderlik, cesaret ve bireysel girişimlerin ön plana çıkması, özellikle beş şanslı burcun hem sosyal statüsünü hem de kaderini kökten etkileyecek. Tam 24 saat sonra başlayacak bu dönüşüm, sadece bir takvim değişikliği değil, aynı zamanda hayatın pek çok alanında radikal bir iyileşme dalgasını beraberinde getiriyor.

KOÇ, İKİZLER VE ASLAN BURÇLARI İÇİN DEĞİŞİM KAPIDA

Listenin başında yer alan koç burçları, Güneş’in kendi hanelerine girmesiyle adeta bir rönesans dönemi yaşıyor; Venüs’ün de eşlik ettiği bu ilk günler, onlara sarsılmaz bir özgüven ve çekicilik katarken yeni projeler için en verimli zemini hazırlıyor.

Sosyal çevresinde devrim yapmaya hazırlanan ikizler, 11. evindeki bu hareketlilikle ekip çalışmalarından ve dostluklarından somut kazançlar elde etmeye başlarken, Aslan burçları ise ufkunu genişletecek eğitim ve seyahat fırsatlarıyla vizyoner bir kimliğe bürünüyor.

YAY VE KOVA BURÇLARI ALYIN ÇAĞINI YAŞAYACAK

Kozmik döngünün en yaratıcı etkilerini alan yay burçları, aşk ve hobiler evinde patlayan bu enerjiyle hem romantik hayatında hem de sanatsal üretimlerinde altın çağını yaşamaya hazırlanıyor.

Son olarak, zihinsel bir uyanışın eşiğinde olan kova burçları, artan iletişim trafiği ve yakın çevresiyle kurduğu dinamik bağlar sayesinde toplum önünde hiç olmadığı kadar görünür hale geliyor. Astrologların "cesurların kazandığı dönem" olarak nitelendirdiği bu bir aylık süreç, sadece ruhsal değişim değil, mart sonuna doğru beklenen büyük finansal akışın da habercisi niteliğini taşıyor.