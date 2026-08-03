Yeni nesil uzun menzilli uçaklarla birlikte kıtalararası aktarmasız uçuş süreleri rekor seviyelere ulaştı. Havacılık sektöründe öne çıkan en uzun uçuş rotaları, 16 saati aşan tarifeli seferler ve 24 saatten uzun test uçuşlarıyla dikkat çekti.

ZİRVEDE 24 SAATLİK TEST UÇUŞU VAR

Listenin ilk sırasında Avustralya ile Fransa arasında gerçekleştirilen 24 saat 24 dakikalık test uçuşu yer aldı. Havacılık tarihinin en uzun aktarmasız uçuşlarından biri olarak kayıtlara geçen testte, uzun yolculuklara uygun kabin düzenlemeleri de denendi.

EN UZUN TARİFELİ UÇUŞLAR

Dünyanın en uzun tarifeli ticari uçuşları arasında şu rotalar öne çıktı:

Singapur – New York (JFK): 18 saat 10 dakika

Singapur – Newark: 18 saat 30 dakika

Auckland – New York (JFK): 17 saat 30 dakika

OKYANUSLARI TEK UÇUŞTA AŞAN HATLAR

Uzun menzilli uçaklarla gerçekleştirilen diğer aktarmasız rotalar ise şöyle sıralandı:

Perth – Londra: 17 saat 15 dakika

Paris – Perth: 17 saat 20 dakika

Doha – Auckland: 17 saat 15 dakika

Dubai – Auckland: 17 saat 10 dakika

Dallas – Sidney: 17 saat

Şenzen – Mexico City: 16 saat

YENİ NESİL UÇAKLAR SÜRELERİ UZATTI

Geliştirilen uzun menzilli yolcu uçakları ve artırılan yakıt kapasitesi sayesinde, geçmişte birden fazla aktarma gerektiren kıtalararası rotalar artık tek uçuşla tamamlanabiliyor. Havacılık sektöründe yeni nesil uçakların hizmete girmesiyle daha uzun aktarmasız seferlerin yaygınlaşması bekleniyor.