Yeni nesil uzun menzilli uçaklarla birlikte kıtalararası aktarmasız uçuş süreleri rekor seviyelere ulaştı. Havacılık sektöründe öne çıkan en uzun uçuş rotaları, 16 saati aşan tarifeli seferler ve 24 saatten uzun test uçuşlarıyla dikkat çekti.
ZİRVEDE 24 SAATLİK TEST UÇUŞU VAR
Listenin ilk sırasında Avustralya ile Fransa arasında gerçekleştirilen 24 saat 24 dakikalık test uçuşu yer aldı. Havacılık tarihinin en uzun aktarmasız uçuşlarından biri olarak kayıtlara geçen testte, uzun yolculuklara uygun kabin düzenlemeleri de denendi.
EN UZUN TARİFELİ UÇUŞLAR
Dünyanın en uzun tarifeli ticari uçuşları arasında şu rotalar öne çıktı:
Singapur – New York (JFK): 18 saat 10 dakika
Singapur – Newark: 18 saat 30 dakika
Auckland – New York (JFK): 17 saat 30 dakika
OKYANUSLARI TEK UÇUŞTA AŞAN HATLAR
Uzun menzilli uçaklarla gerçekleştirilen diğer aktarmasız rotalar ise şöyle sıralandı:
Perth – Londra: 17 saat 15 dakika
Paris – Perth: 17 saat 20 dakika
Doha – Auckland: 17 saat 15 dakika
Dubai – Auckland: 17 saat 10 dakika
Dallas – Sidney: 17 saat
Şenzen – Mexico City: 16 saat
YENİ NESİL UÇAKLAR SÜRELERİ UZATTI
Geliştirilen uzun menzilli yolcu uçakları ve artırılan yakıt kapasitesi sayesinde, geçmişte birden fazla aktarma gerektiren kıtalararası rotalar artık tek uçuşla tamamlanabiliyor. Havacılık sektöründe yeni nesil uçakların hizmete girmesiyle daha uzun aktarmasız seferlerin yaygınlaşması bekleniyor.