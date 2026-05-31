Küresel oyun endüstrisi, dünyanın en ünlü casusu James Bond'un geri dönüşünü muhteşem bir rekorla kutluyor. Geliştirici stüdyo IO Interactive tarafından uzun süredir büyük bir gizlilikle yürütülen ve merakla beklenen yeni ajan oyunu "007 First Light", 27 Mayıs'taki çıkışının ardından dijital ve fiziksel raflarda adeta kapışıldı. İlk 24 saatlik zaman diliminde 1,5 milyon satış barajını deviren oyun, hem eleştirmenlerden tam not aldı hem de oyuncu topluluklarından yüksek inceleme puanları toplamayı başardı.

TÜRKÇE DİL DESTEĞİ VAR

Bu devasa başarının arkasındaki en gurur verici detaylardan biri ise geliştirici şirketin yapısı oldu. Dünyanın farklı noktalarının yanı sıra İstanbul'da da aktif bir geliştirme stüdyosu bulunan IO Interactive, yerel oyun iş gücünün küresel ölçekteki gücünü bir kez daha kanıtlamış oldu. Stüdyo, Türkiye'deki oyuncuları da unutmayarak oyunu tam Türkçe dil desteğiyle piyasaya sürdü. Bu hamle, yapımın Türkiye pazarında büyük bir ilgiyle karşılanmasını sağladı.

JAMES BOND'UN TOY DÖNEMLERİNE GÖTÜRÜYOR



"007 First Light", sinema filmlerinden aşina olduğumuz tecrübeli James Bond imajının dışına çıkarak ezber bozuyor. Oyun, bizi henüz MI6 (İngiliz Dış İstihbarat Servisi) eğitim programına yeni adım atmış, toy ama son derece yetenekli genç bir James Bond ile tanıştırıyor.

IO Interactive, oyunun atmosferini "Genç bir ajanın ham yeteneklerine, keskin zekasına ve bazen de sınırları zorlayan pervasızlıklarına tanıklık etme fırsatı" olarak nitelendiriyor. Hikaye odaklı bu casusluk aksiyon-macera oyunu, ikonik karakterin geçmişine ve nasıl "007" kod adını aldığına dair derinlemesine bir bakış sunuyor.