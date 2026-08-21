Avustralya'ya taşındıktan sonra tanıştığı erkek arkadaşı Sam ile mutlu bir birliktelik sürdürdüğünü belirten Phillips, partnerinin yaptığı işe oldukça saygı duyduğunu ve kendisini desteklediğini ifade etti.

Özel hayatını gözlerden uzak tutmayı tercih etse de ilişkisinde çok heyecanlı bir dönemden geçtiğini belirten ünlü model, mesleğini icra ederken erkek arkadaşının koyduğu tek şartı da kamuoyuyla paylaştı.

Phillips, erkek arkadaşının yetişkin içerik sektörüne yabancı olmadığını ve kendisini son derece anlayışlı, ilgili ve düşünceli bir şekilde karşıladığını vurguladı. Toksik maskülen tavırlardan hoşlanmadığını ve bu tür bir karakterle işi gereği anlaşamayacağını belirten model, ilişkilerinde iş hayatına yönelik tek bir kırmızı çizgi bulunduğunu söyledi.

Bu kuralın birlikte olduğu erkekleri öpmemek olduğunu aktaran Phillips, öpüşmeyi son derece mahrem bir eylem olarak gördüğünü ve bu sınırı ilişkisine özel tutmaktan memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

Yaptığı işi kişisel yaşamından tamamen ayrı tuttuğunu belirten Phillips, mesleğini sıradan bir iş gibi gördüğünü ve mesai bitiminde evine, erkek arkadaşının yanına döndüğünü ifade etti.

Partnerinin iş disiplinine hayran kaldığını da sözlerine ekleyen ünlü içerik üreticisi, son projelerinden birinin ardından erkek arkadaşının yatağın üzerine tebrik kartı ve çikolata bırakarak kendisiyle gurur duyduğunu belirttiğini aktardı.