YENİ Parti üyelik başvurularını almaya başladı. İlk 24 saatte 150 bine yakın yeni üye geldi. YENİ Partinin örgütlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin SÖZCÜ’ye yaptığı açıklamada, “Dijital olarak üyelikleri almaya başladık. Kurduğumuz sistem çok beğenildi. Herkes zorlanmadan kısa sürede çok kolay biçimde üye olabiliyor” dedi ve şunları söyledi:

GİDEREK YÜKSELECEK

“Bizim sistemimizde bir sorun yaşanmadık. Yargıtay’ın sisteminde bir birikme oldu. Kısa sürede 150 bin civarında yeni üye geldi. Hafta sonuna kadar üye sayımız netleşir. Henüz bir üyelik kampanyası da yapmadık. Daha çok kendi mecralarımızda duyurduk. Genel Başkanımız yeni çağrı da yapacak. Çok daha fazla katılım bekliyoruz.”

Yeni Parti Sözcüsü Zeynel Emre de SÖZCÜ’ye değerlendirmelerde bulundu. İlginin sürekli arttığını ifade eden Emre şöyle devam etti: “Siyasi parti tarihimizde yeni kurulan bir partiye bu kadar kısa sürede yoğun ilgi bir ilk oldu. Üye sayısından, yapılan bağışlara ve oy oranlarına kadar bir her yönden ilkleri yaşıyoruz.”

HEDEF 2 MİLYON

YENİ Parti’ye üyelikler yoğun biçimde devam ederken, CHP’den istifa edenlerin gelmesi ile birlikte partinin üye sayısı 1 milyona yaklaşacak, kurultaya kadar hedef 1,5 milyon olarak belirlendi. Yıl sonuna kadar ise 2 milyon üye bekleniyor.

60 il ve 649 ilçede örgütlenen YENİ Parti’ye yapılan bağışlar da 143. 690 vatandaşın desteği ile 314 milyon liraya ulaştı. Yasalar uyarınca bir kişi siyasi partiye en fazla 634 bin lira bağış yapabiliyor.

Gelin ve söz sahibi olun

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya hesabından yaptığı çağrıda şu ifadeleri kullandı: “YENİ Parti’de ilçe başkanını da il başkanını da Genel Başkanı da üyelerimiz seçecek. Gelin, söz ve karar sahibi olun.”