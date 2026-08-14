Brezilya’nın Mato Grosso do Sul eyaletindeki Sidrolândia bölgesinde yer alan Fazenda Recanto’da düzenlenen hasat etkinliğinde tarihi bir başarıya imza atıldı.

Fendt IDEAL 9T model tek bir biçerdöver, 8-9 Ağustos 2026 tarihlerinde 24 saat boyunca kesintisiz çalışarak toplam 2.599 ton mısır hasat etti ve üç ayrı alanda Brezilya rekoru kırdı.

GTS X25 platformu kullanılan ve saatte ortalama 108,3 ton mısır işleyen dev makine; 8, 12 ve 24 saatlik sürelerde elde ettiği verimle resmi rekor kurumu RankBrasil tarafından tescillendi.

Teylor D. Olbermann ve Adilson Pereira’nın dönüşümlü kullandığı biçerdöver, kusursuz bir lojistik destek sayesinde minimum ürün kaybıyla 24 saatin sonunda yaklaşık 43 bin 300 çuval mısıra denk gelen rekor bir üretime ulaşarak ülke tarım tarihine geçti.