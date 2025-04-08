Pendik Kuzey Marmara Otoyolu Mecidiye gişelerinde meydana gelen kazada, Özcan Tunalı idaresindeki 59 FG 562 plakalı TIR'ın ödeme yapmak için yavaşladığı sırada gişelere doğru ilerleyen 34 HMN 436 plakalı hafif ticari araç TIR'a arkadan çarptı. Kazada 31 yaşındaki sürücüsü Cihat Duman hayatını kaybetti.
Kaza anına ilişkin güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, TIR'ın ödeme yapmak için gişelere girdiği sırada hızla gelen aracın arkadan çarptığı görülüyor.
HIZ GÖSTERGESİ 130'DA TAKILI KALDI
TIR'ın altına giren araçta bulunan Cihat D. olay yerinde yaşamını yitirdi. Hurdaya dönen araçtaki hız göstergesinin 130'da takılı kalması dikkat çekti. Aracın olay yerinden kaldırılması bekleniyor. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları sürüyor.
5 NİSAN'DAKİ KAZADA 4 KİŞİ ÖLDÜ
Kuzey Marmara Otoyolu Mecidiye gişelerinde yaşanan kaza 5 Nisan Cumartesi günü Pendik'te yine gişelerde meydana gelen 4 kişinin öldüğü kazayı hatırlattı. Cumartesi günü meydana gelen kazada 4 kişi hayatını kaybetti. Kazada ölenlerin cenazeleri Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından Zonguldak ve Düzce'ye gönderilmişti.