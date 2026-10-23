Rol aldığı Sen Çal Kapımı dizisiyle yurt dışında da geniş bir hayran kitlesine ulaşan Hande Erçel, uluslararası markalarla yaptığı iş birlikleriyle adından söz ettirmeyi sürdürüyor. Milyonlarca takipçisinin bulunduğu Instagram hesabının reklam değeri ise bu kez Gel Konuşalım programında gündeme geldi.

24 SAATLİK HİKAYENİN ÜCRETİ GÜNDEM OLDU

Hande Erçel'in sosyal medya kazancı, TV8'de yayınlanan Gel Konuşalım programında konuşuldu. Programda, oyuncunun Instagram'da paylaştığı reklam içerikli hikayeler karşılığında 500 bin ila 700 bin TL arasında ücret aldığı öne sürüldü.

Yalnızca 24 saat boyunca görüntülenebilen hikaye paylaşımları için dile getirilen bu rakam, Erçel'in sosyal medya hesabının reklam dünyasındaki değerini yeniden gündeme taşıdı.

SOSYAL MEDYA HESABI MARKALARIN RADARINDA

Kerem Bürsin'le başrolü paylaştığı Sen Çal Kapımı dizisiyle uluslararası alanda da tanınan Hande Erçel, projelerinin yanı sıra katıldığı davetler, moda tercihleri ve markalarla yaptığı iş birlikleriyle de yakından takip ediliyor.

Oyuncunun günlük yaşamından kareler ve reklam içerikleri sosyal medyada geniş kitlelere ulaşırken programda konuşulan ücretin markalarla yapılan reklam anlaşmalarına ilişkin bir iddia olduğu belirtildi.