Vakıftan yapılan açıklamaya göre, Vehbi Koç Vakfı'nın her yıl kültür, eğitim ve sağlık alanlarından birinde verdiği Vehbi Koç Ödülü'nün 2025 yılı sahibi belli oldu.

Bu yıl sağlık alanında verilen ödül, kanser gelişiminde rol oynayan ve tedavi hedefi olabilecek metabolizma yollarını ortaya çıkaran çalışmaları nedeniyle Rockefeller Üniversitesi Metabolik Düzenleme ve Genetik Bölümü Başkanı Doç. Dr. Kıvanç Birsoy'a takdim edildi.

Vehbi Koç Vakfı Yönetim Kurulu'nun yanı sıra Prof. Dr. Ahmet Gül'ün başkanlığını yaptığı, Prof. Dr. Hayrunnisa Bolay Belen, Prof. Dr. Gökhan Hotamışlıgil, Prof. Dr. Tayfun Özçelik ve Prof. Dr. Murat Akova'nın yer aldığı seçici kurulun önerdiği 3 aday arasından seçilerek ödüle layık görülen Birsoy, Türkiye'den de araştırmacıların yer aldığı bir ekibe liderlik ediyor.

Açıklamada törendeki konuşmasına yer verilen Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Koç, kurucuları Vehbi Koç'u vefatının 29'uncu yılında rahmet ve minnetle yad ettiklerini belirtti.

Ömer Koç, "Vehbi Bey, yaşamı boyunca 'Ülkem varsa ben de varım. Demokrasi varsa hepimiz varız.' şiarıyla çağdaş ve müreffeh bir Türkiye ülküsüne hizmet etmiş, Türk insanının meziyetlerine yürekten inanmış, ömrünü memleketin her yönden kalkınmasına adayarak tutkuyla çalışmıştı. Hayır işlerini, kendi ifadesiyle 'insani ve milli bir vazife' addederek zevkle yapmış, azmi, titizliği ve vizyoner bakış açısı ile 1969 yılında Türkiye'nin ilk özel vakfı Vehbi Koç Vakfı'nı kurmuştu." ifadelerini kullandı.

Vakfın kendi faaliyetlerine ilaveten, gelişime öncülük eden ve gençlere ışık tutan başarıların takdir edilmesini sağladığına değinen Koç, bu sebeple her sene eğitim, sağlık ve kültür alanlarından birinde, "sıra dışı katkı sağlayan" kişi ve kurumları ödüllendirdiklerini aktardı.

Koç, sağlık alanında bilimsel ve teknolojik gelişmelerin baş döndüren bir hızla ilerlediğine şahit oduklarını, insanlığın sağlıklı ve uzun ömür arayışının, biyoteknoloji, genetik mühendisliği ve yapay zekada yaşanan devrim niteliğindeki gelişmelerle birleşerek yenilikçi tedavi yöntemlerinin bulunmasına imkan sağladığını bildirdi.

Dünyada sağlık teknolojilerinde kaydedilen bütün ilerlemelere rağmen hala tam olarak çözüm getirilemeyen sorunların başında kanserin geldiğini aktaran Ömer Koç, şunları kaydetti:

"Rakamlar, her 5 kişiden 1'inin hayatının bir evresinde bu hastalığa yakalandığını ortaya koyuyor. Bu tablonun endişe verici olduğu aşikar, ancak kanser tedavisine yönelik azimle yürütülen bilimsel çalışmalar, umudumuzu artırıyor. Her alanda olduğu gibi, sağlık alanında da daha güzel yarınlara nitelikli, ehil insanlarla ve ancak bilimi esas alarak varabiliriz. Öncü araştırmaları ve buluşlarıyla daha sağlıklı bir gelecek için çalışan çok özel bir bilim insanı, Vehbi Koç Ödülü'ne layık görüldü."

YURT DIŞINDA ÇALIŞAN ARAŞTIRMACILARA MOTİVASYON KAYNAĞI

Kıvanç Birsoy ise ödüle layık görülmenin kendisi için büyük bir onur olduğunu belirterek, "Vehbi Koç Vakfı'nın Türk bilim insanlarına sağladığı destek, yalnızca ilham verici olmakla kalmıyor, aynı zamanda benim gibi yurt dışında çalışan birçok araştırmacı için de güçlü bir motivasyon kaynağı oluşturuyor. Bu ödülü, Cumhuriyetimizin gelişimine büyük katkılar sunmuş, vizyoner bir isim olan Vehbi Koç adına almak ise benim için ayrı bir anlam taşıyor." değerlendirmesinde bulundu.

2015'te kurdukları laboratuvarda, kanser hücrelerinin enerji ihtiyaçlarını ve besin kullanım mekanizmalarını araştırarak biyomedikal alanda öncü çalışmalar yürüttüklerine işaret eden Birsoy, "Hedefimiz, metabolizmanın kanser ve diğer hastalıklardaki rolünü derinlemesine anlamak ve bu bilgiyi kısa sürede yeni tedavi stratejilerine dönüştürmek. Beni bu ödüle layık gören Koç Ailesi'ne, Vehbi Koç Vakfı yöneticilerine ve seçici kurula en içten teşekkürlerimi sunarım." şeklinde görüş belirtti.​​​​​​​