Londra'da moda sektöründe çalışan 24 yaşındaki Mia Rose McGrath, öğrencilik yıllarından bu yana kendine katı harcama kuralları koyduğunu ve bunlara sadık kaldığını söylüyor. Bugün sosyal medyada 143 binden fazla takipçiye ulaşan genç kadın, özellikle TikTok'ta gençlere yönelik para biriktirme tavsiyeleriyle dikkat çekiyor. Mottosu ise net: "Havalı görünmeye çalışmak seni fakir yapar."

"ESTETİK UĞRUNA ALIŞVERİŞLER TUZAK!"

Mia'ya göre sosyal medyada 'estetik' görünmek uğruna yapılan alışverişler, gençlerin en büyük para tuzaklarından biri. Bir Rhode marka telefon kılıfına 38 sterlin (yaklaşık 2 bin TL) vermek ya da sadece Instagram'da şık görünmek için kıyafet almak, onun için tam bir israf. "Kendim için değil, başkaları için para harcadığımı fark ettim" sözleriyle de bu konudaki bakış açısını çok net şekilde özetliyor.

GENÇLERİN YAPTIĞI 4 BÜYÜK PARA HATASI

Mia Rose McGrath, gençlerin sıkça düştüğü para tuzaklarını şöyle sıralıyor:

Trendlerin Peşinde Koşmak

"Modaya uymak zorunda değilsin. Labubu figürleri, Coach çantaları... Bunlar ihtiyaç değil" diyen Mia, bir şeyi gerçekten istiyorsanız bile satın almadan önce 30 gün beklemenizi öneriyor: "30 gün sonra hala istiyorsanız, o zaman alın. Ama çoğunlukla fikriniz değişir."

Az Miktarda Tasarrufu Önemsiz Sanmak

Öğrenciyken devlet bursunun bir kısmını biriktirerek tasarruf alışkanlığına başlayan Mia, "İster 10, ister 50 para olsun, önemli olan miktar değil, alışkanlık" diyerek küçük tasarrufların da değerli olduğunu vurguluyor.

"Zamanım Yok" Bahaneleri

Yan gelir elde etmenin önemine dikkat çeken Mia, "Zamanınız yok değil, sadece yeterince istemiyorsunuz" diyor. Kendisi tam zamanlı çalışırken bir yandan içerik üretimi ve kişisel marka yönetimi gibi alanlarda ek gelir kaynakları yaratmayı başarmış.

Zengin Bir Eş Hayaliyle Yaşamak

Bazı kadınların zengin bir erkekle tanışarak lüks bir hayata kavuşma hayallerine de sert çıkan Mia, "Kendi paranız olmalı. Kazanan biriyle birlikte olmanız güzel ama önce kendi finansal temelinizi oluşturmalısınız" diyerek kadınlara ekonomik bağımsızlık çağrısı yapıyor.

"ALTI HANELİ MAAŞA GEREK YOK, DİSİPLİN YETER"

Mia, 40 yaşına geldiğinde tam zamanlı iş hayatını bırakmayı planlıyor ve bunun için "altı haneli maaş" gerekmediğini söylüyor:

"Biriktirmek için çok para kazanmanıza gerek yok. Disiplinli olmanız yeterli."

Kısacası Mia Rose McGrath'ın başarısının arkasında sihirli bir değnek yok; sadece kararlılık, planlı harcama ve gösterişten uzak durma yatıyor...