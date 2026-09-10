İsviçre'nin Zürih kentinde 3 çocuğun yaralandığı bıçaklı saldırının sanık tarafından haftalar öncesinden planlandığı ve hazırlık sürecinde ChatGPT'den yararlandığı iddia edildi. 24 yaşındaki Han L., önümüzdeki hafta Zürih Bölge Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak. Blick'in ulaştığı iddianame, saldırının öncesine ilişkin dikkat çekici ayrıntılar içeriyor.

Zürih'in Oerlikon semtinde 1 Ekim 2024 günü sıradan bir sonbahar öğleden sonrası yaşanıyordu. Bir grup anaokulu öğrencisi, her zamanki gibi bir bakıcının eşliğinde kreşe doğru yürüyordu. Çocukların sesleri uzaktan duyuluyor, yol boyunca şarkılar söylüyorlardı.

Ancak o gün yürüyüşleri kısa süre içinde kabusa dönüştü. Bıçakla silahlanmış genç bir adam çocukların yanına gelerek saldırdı. Olay yerine gelen polis ekipleri, 24 yaşındaki Çinli öğrenci Han L.'yi gözaltına aldı.

Yaklaşık 2 yıl sonra Han L. Zürih Bölge Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak. Savcılık, sanığı birden fazla çocuğu öldürmeye teşebbüs etmekle suçluyor. Blick'in inceleme fırsatı bulduğu iddianameye göre saldırı, olay gününden haftalar önce planlanmaya başladı.

Sessiz ve içine kapanık bir genç adam

Han L., Çin'in güneybatısındaki Chengdu kentinden 2023 yılında İsviçre'ye geldi. Zürih Üniversitesi'nde yüksek lisans eğitimi almaya başlayan genç adam, komşuları tarafından sessiz ve içine kapanık biri olarak tanımlanıyordu.

Komşularından biri Blick'e, "Dairesinden algıladığım tek yaşam belirtisi yemek pişirirken gelen kokuydu" dedi.

Ancak savcılığın iddiasına göre Han L., İsviçre'deki hayatından memnun değildi ve kendisine saygısızlık edildiğini düşünüyordu. En geç Ağustos 2024'ün başlarında birini öldürmeye karar verdiği öne sürülüyor.

Saldırı hazırlığında ChatGPT'ye başvurdu

İddianameye göre Han L., 8 Ağustos 2024'te ChatGPT'ye rastgele seçilen kişilere yönelik bıçaklı saldırıların farklı biçimlerinin hukuki sonuçlarını sordu.

Savcılık, bu görüşmenin ardından sanığın çocukları hedef almaya karar verdiğini öne sürüyor.

Takip eden haftalarda saldırıda kullanmak üzere farklı kıyafetler ve çeşitli boyutlarda dört mutfak bıçağı sipariş ettiği belirtiliyor.

18 Eylül'de ise yeniden ChatGPT'ye başvurarak Zürih'te çocuklarla nerede ve hangi saatlerde karşılaşabileceğini sorduğu iddia ediliyor.

Google ve ChatGPT'de insan anatomisini araştırdı

Savcılığa göre saldırıdan üç gün önce, 28 Eylül'de Han L. Google ve ChatGPT üzerinden insan anatomisine ilişkin çizimleri inceledi.

İddianamede, sanığın özellikle insan başı, boynu, üst gövdesi ve kan damarlarını gösteren anatomik çizimlere baktığı belirtiliyor. Savcılık, bu araştırmaların öldürme planıyla bağlantılı olduğunu savunuyor.

Saldırıdan bir gün önce, 30 Eylül'de sığır eti satın aldığı da iddianamede yer alıyor. Savcılığa göre sanık, bıçaklama ve kesme hareketlerini bu et üzerinde uygulamayı amaçlıyordu.

Saldırının tarihi de savcılığa göre tesadüf değildi. Han L.'nin, Çin'in Milli Günü olan 1 Ekim'i özellikle seçtiği öne sürülüyor.

Olay günü öğle saatlerinde Instagram'da Çin milliyetçiliği içeren paylaşımlar yaptığı ve bunlar arasında Tayvan'ın bağımsızlığına yönelik eleştirilerin de bulunduğu belirtiliyor. Ayrıca Çinli olan eski kız arkadaşı hakkında aşağılayıcı ifadeler kullandığı da iddianamede yer alıyor.

Üç çocuk yaralandı, biri kalbinden bıçaklandı

İddianameye göre Han L., olay günü iki bıçak alarak evinden çıktı. Berninaplatz'da bir grup anaokulu öğrencisine rastladı.

Sanığın 8,5 santimetrelik bir bıçakla ulaşabildiği çocuklara defalarca saldırdığı iddia ediliyor. Çocukların öğretmeni müdahale ederek Han L.'yi etkisiz hale getirmeyi başardı. Bunun üzerine saldırı sona erdi.

Saldırıda üç beş yaşındaki erkek çocuk yaralandı.

Çocuklardan birinin köprücük kemiği, boynu ve omzu bıçak darbeleriyle yaralandı ve acil ameliyata alındı. İkinci çocuğun göğsünden iki kez bıçaklandığı, darbelerden birinin kalbine isabet ettiği belirtildi. Çocuk ağır yaralanmasına rağmen hayatta kaldı.

Üçüncü çocuk ise kulağından ve akciğerinden yaralandı.

Savcılık 15 yıl hapis cezası istiyor

Han L., gözaltına alındıktan sonra saldırıyı itiraf etti. Nisan 2025'ten bu yana Zürih'teki Pöschwies Cezaevi'nde cezasının erken infazını sürdürüyor.

Savcılık, iddianamesinde Han L.'nin "intikam arzusu, tanınma ihtiyacı ve ideolojik körlük" nedeniyle hareket ettiğini öne sürüyor. Sanık hakkında 15 yıl hapis cezası ve ayakta tedavi uygulanmasını talep ediyor.

Savcılık ayrıca Han L.'nin 15 yıl süreyle İsviçre'den sınır dışı edilmesini istiyor.

Blick'in ulaştığı Han L.'nin avukatı ise konuya ilişkin şu aşamada açıklama yapmaktan kaçındı.

Han L. hakkındaki suçlamalar henüz mahkeme tarafından karara bağlanmış değil ve sanık açısından masumiyet karinesi geçerli.