Kan donduran olay, akşam saatlerinde Gülbahçesi Mahallesi 13362 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre Reyhan Acar, sokakta yürüdüğü sırada kimliği henüz tespit edilemeyen bir kişinin silahlı saldırısına uğradı.

Tabancadan çıkan kurşunların isabet ettiği Acar, kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan Acar, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Acar'ın cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.