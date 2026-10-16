ABD’de yaşayan Megan Becker-Towns, henüz 5 yaşındayken Babalar Günü’nde babası Glenn Becker’a unutulmaz bir hediye verdi. Küçük kız, renkli kağıtlar ve boya kalemleriyle hazırladığı kravatı babasına armağan etti. Hediyeden çok etkilenen Glenn, bu kravatı kızının düğün gününde takacağına dair söz verdi.

24 YIL BOYUNCA SAKLADI

Küçük Megan’ın el emeğiyle hazırladığı kravat, yıllarca babasının odasındaki aynanın üzerinde asılı kaldı. Glenn, zaman zaman kızına verdiği sözü hatırlatarak kravatı bir gün düğününde takacağını söyledi. Ancak Megan büyüdükçe babasının bu sözünü pek ciddiye almamaya başladı.

Yıllar sonra Megan evlilik kararı aldı. Aile taşınırken çocukluk hatırası olan kravatın kaybolduğunu düşünen baba ve kızı, artık ona ulaşamayacaklarını sandı. Ancak Glenn, kravatı aslında yıllardır özenle saklamaya devam ediyordu.

DÜĞÜN GÜNÜ DUYGUSAL SÜRPRİZ

Kızına verdiği sözü unutmayan Glenn Becker, 24 yıl boyunca sakladığı kağıt kravatı kızının düğün günü taktı. Babasının boynunda çocukken hazırladığı hediyeyi gören Megan, karşılaştığı sürpriz karşısında gözyaşlarını tutamadı.

Babasının yıllar boyunca bu küçük hediyeyi saklaması ve verdiği sözü yerine getirmesi, Megan için büyük anlam taşıdı. Çocukluk yıllarında hazırladığı basit bir hediyenin, yıllar sonra hayatının en özel günlerinden birinde böylesine duygusal bir anıya dönüşmesi, baba-kız arasında unutulmaz bir hatıra bıraktı.