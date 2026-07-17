Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesinin 21 Mayıs tarihli 'mutlak butlan' kararı sonrası CHP içinde yaşanan tartışmalarda orta yol bulunamadı.

Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığına getirilen Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'nin seçilmiş lideri Özgür Özel'in yaptığı 'olağanüstü kurultay' çağrılarını yanıtsız bırakırken, Özel ve kurmayları gelecek hafta itibarıyla siyasi yolculuklarını farklı bir partinin çatısı altında yürütme kararı aldı.

HAFTAYA RESMEN AÇIKLANACAK

Pazartesi başlayacak adli tatille birlikte Özel ve ekibinin kuracağı partiyi hafta içinde resmen kamuoyu ile paylaşması bekleniyor. Kulislere yansıyan bilgilere göre kurulacak partiye, hukuki bir engel çıkmaması halinde 'Yeni Parti' ismi verilecek. Özel'i destekleyen tüm milletvekilleri, kurulacak partiye toplu halde geçiş yapacak.

24 YIL SONRA İLK KEZ ANA MUHALEFET PARTİSİ DEĞİŞECEK

Kurulacak partiye CHP'den en az 80 milletvekilinin geçiş yapması ve partinin kurulduğu gün 'ana muhalefet partisi' unvanını elde etmesi bekleniyor.

Böylelikle Cumhuriyet Halk Partisi'nin 24 yıldır elinde bulundurduğu 'Ana Muhalefet Partisi' unvanı da Özel'in kuracağı parti ile birlikte el değiştirmiş olacak.

Özel ve beraberindeki milletvekillerinin hafta boyunca atılacak adımlara yönelik yeni bilgiler paylaşması beklenirken, bu bilgilendirmelerin ardından İçişleri Bakanlığı'na verilecek dilekçe ile partinin resmen faaliyete geçmesi planlanıyor.