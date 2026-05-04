Polinezya mikro devleti Tuvalu, dokuz mercan atolü üzerinde yaşayan 11.000 nüfusa sahip bulunuyor. Ancak iklim değişikliği ve okyanus sularının amansız yükselişi, bu takımadaları haritadan silinme noktasına getirdi. NASA tarafından yapılan araştırmalar, bölgedeki deniz seviyesinin küresel ortalamanın 1,5 katı hızla yükseldiğini ortaya koydu.

UÇURUMUN EŞİĞİNDE OLAN ÜLKE

Ülkenin ana adası Funafuti, deniz seviyesinden yalnızca 0,5 metre yükseklikte yer alıyor. Bu durum, en küçük fırtına veya gelgit hareketlerinde dahi bölgeyi ciddi risk altına sokuyor. Araştırmacılar, 2050 yılına gelindiğinde ülkenin yaşanmaz hale geleceği konusunda ciddi uyarılarda bulunuyor.

UNICEF tarafından paylaşılan veriler ise durumun vahametini gözler önüne seriyor. Rapora göre, hiçbir önlem alınmadığı takdirde 2100 yılına kadar Tuvalu topraklarının yüzde 95'i yüksek gelgitlerde sular altında kalacak.

DÜNYANIN İLK PLANLI ULUSAL GÖÇÜ

Tuvalu yönetimi, toprak kaybına karşı çözüm olarak Avustralya ile tarihi bir anlaşmaya imza attı. Kasım 2023’te imzalanan "Falepili Birliği Anlaşması", Tuvalu vatandaşlarına Avustralya’da ikamet etme ve çalışma hakkı tanıyor.

Bu kapsamda her yıl 280 kişiye Avustralya'da kalıcı oturum vizesi veriliyor. Ancak halkın bu göç planına ilgisi oldukça yoğun seyrediyor. 18 Temmuz 2025 itibarıyla 8.750 Tuvalulu vize için başvuruda bulundu. Bu sayı, ülke nüfusunun yaklaşık yüzde 82'sine denk geliyor.

KÜLTÜREL MİRAS DİJİTAL ORTAMA AKTARILIYOR

Fiziksel toprak kaybının ötesinde, ülkenin kültürel mirası da yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalıyor. Dilin, geleneklerin ve toplumsal kimliğin korunması amacıyla liderler, iddialı bir dijitalleşme projesi başlattı.

Proje kapsamında, fiziksel vatanları sular altında kalsa bile gelecek nesillerin ulaşabileceği bir "sanal müze" oluşturuluyor. Bu çalışmayla, Tuvalu kimliğini yansıtan öğelerin dijital bir ortamda yaşatılması hedefleniyor.