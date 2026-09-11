Yaklaşık 240 aileyi hayali evlerle 3,4 milyon euro dolandırdığı gerekçesiyle 14 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılan Carlos García Roldán, cezasının infazı için teslim olması gereken gün ortadan kayboldu. 9 ay boyunca firari olan Roldán, Jandarma ekipleri tarafından annesinin Barselona'nın Calella kentindeki evinde, mutfak lavabosunun altındaki dolapta saklanırken yakalandı.

Kurbanları tarafından "Charly" olarak bilinen García Roldán, Balear Adaları'nda bugüne kadar soruşturulan en büyük emlak dolandırıcılıklarından biri olan Lujo Casa dosyasının başındaki isimdi. Şirket, henüz ortada olmayan konutları satışa çıkararak en az 235 alıcıdan toplam 3,4 milyon euro topladı.

Balear Adaları İl Mahkemesi, 18 Aralık 2025'te García Roldán'ı ağırlaştırılmış dolandırıcılık, suç örgütüne üyelik, cezalandırılabilir iflas ve kara para aklama suçlarından 14 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırdı. Ayrıca 457 bin 872 euro tazminat ödemesine hükmedildi.

Roldán, cezasının bildirilmesinin ardından mahkemeye gelerek teslim olması gereken gün ortadan kayboldu. Mallorca'ya dönemediğini ve uygun bir uçuş bulamadığını öne sürdü. Mahkeme bunun üzerine hakkında tutuklama kararı çıkardı.

Aylarca annesinin evinden çıkmadı

Jandarma ekipleri, Roldán'ın annesinin evinde saklandığından haftalar boyunca şüphelendi. Söz konusu adres, Roldán'ın daha önce ceza bildirimini aldığı yerdi.

Ancak firarinin gerçekten evde olduğunu kesin olarak belirlemek kolay olmadı. Roldán'ın aylar boyunca dışarı çıkmadığı, alışveriş ve diğer günlük işlerini ise yakınlarının yaptığı tespit edildi.

10 Eylül'de elde edilen yeni bilgiler üzerine Balear Adaları İl Mahkemesi arama kararı verdi. Balear ve Barselona Jandarması Organize Suç Birimi ekipleri eve operasyon düzenledi.

Ekipler Roldán'ı, mutfak lavabosunun altındaki dar bir bölümde, boruların ve temizlik malzemelerinin arasında saklanırken buldu.

Arenys de Mar'daki görevli hakim, yakalanan Roldán'ın dokuz aydır kaçtığı hapis cezasını çekmek üzere derhal Mallorca'ya gönderilmesine karar verdi.

Bu onun ilk kaçışı değildi

García Roldán'ın adaletten kaçışı ilk kez yaşanmıyordu. Lujo Casa soruşturmasının başladığı 2018 yılında İspanya'dan kaçan Roldán, Kolombiya'nın Valle del Cauca bölgesindeki Buga kentine gitti. Bir süre o zamanki partnerinin büyükannesinin evinde saklandı.

Uluslararası yakalama kararından kurtulabilmek için 10 kilodan fazla kilo verdi ve saçlarını boyattı. Değişen görünümü sayesinde bir süre yakalanmaktan kurtuldu.

Ancak günlük alışkanlıkları onu ele verdi. Spor salonuna gitmesi ve büyükannesiyle birlikte şehir içinde sık sık dışarı çıkması, polis ekiplerinin izini bulmasını sağladı.

Roldán, Şubat 2019'da Kolombiya'da yakalandı ve yargılanmak üzere İspanya'ya iade edildi.

30'dan fazla proje duyurdular, yalnızca 7'sinin arsası vardı

Roldán, Aralık 2015'te Promociones Lujo Casa Baleares SL adlı şirketi kurdu. Şirket 2015-2018 yılları arasında Palma, Marratxí, Llucmajor ve Algaida'da 30'dan fazla konut projesini satışa sundu.

Ancak soruşturma, bu projelerden yalnızca 7'si için arsa satın alındığını ortaya çıkardı.

Şirket, müşterilerde güven oluşturmak için broşürler, örnek daireler, ofisler, mimarlar ve inşaatçılarla profesyonel bir gayrimenkul geliştiricisi görüntüsü verdi. Buna karşın bazı konut fotoğraflarının internetten veya başka şirketlerin projelerinden alındığı belirlendi.

Projelerin hiçbirinde gerekli inşaat ruhsatlarının, banka garantilerinin veya teminatların bulunmadığı tespit edildi. Alıcılardan toplanan paralar da mevzuatın öngördüğü şekilde güvence altındaki hesaplarda tutulmadı.

Mahkeme kararına göre müşterilerden alınan paralar geri ödemeler, şirketler arası transferler ve kefaletler üzerinden farklı amaçlarla kullanıldı.

Mahkeme, sistemi "zaman içinde tasarlanmış, geliştirilmiş ve sürdürülen hileli bir yapı" olarak nitelendirdi.

Ev sahibi olma hayali kabusa dönüştü

Dolandırılanların önemli bir bölümünü ilk evini satın almak isteyen genç çiftler oluşturuyordu. Mağdurlar, hayali konutlar için 5 bin ile 100 bin euro arasında değişen peşinatlar ödedi.

Ancak ortada ne ev vardı ne de yatırdıkları parayı geri alabilecekleri bir güvence.

Mağdurların bir kısmı ödemeye devam ettikleri krediler nedeniyle borç altında kalırken, bir kısmı ise yıllarca süren hukuki mücadele nedeniyle birikimlerini tüketti.

Mahkeme kararında, toplanan paraların bir bölümünün Roldán'ın lüks yaşamı için kullanıldığı belirtildi. Lüks kıyafetler, spor otomobilleri ve seyahatlerin yanı sıra kumar da bu harcamaların önemli bir bölümünü oluşturdu.

Roldán'ın yalnızca Mallorca Kumarhanesi'nde yaklaşık 300 gecede 270 bin eurodan fazla para harcadığı tespit edildi.

Roldán ise duruşma sırasında suçlamaları kabul etmedi. Alıcıları yatırımın taşıdığı riskler konusunda uyardığını savundu ve yaşanan krizin, müşterilerin aynı dönemde paralarını geri istemesiyle ortaya çıktığını öne sürdü. Kolombiya'ya kaçışını ise korkuyla hareket ettiğini söyleyerek savundu.

Mallorca'daki emlak piyasası da soruşturuluyor

Lujo Casa vakası, Mallorca'daki hayali konut satışlarına ilişkin tek büyük soruşturma değil.

Jandarma, Alman vatandaşı bir iş kadını olan Monica'yı da benzer yöntemlerle adadaki yabancı müşterileri dolandırdığı iddiasıyla arıyor.

Mallorca'daki emlak piyasasının özellikle yabancı alıcıların ilgisiyle büyümesi, adaya hiç gelmeden konut satın alan kişilerin de dolandırıcıların hedefi haline gelmesine yol açtı.

García Roldán'ın son yakalanışı ise soruşturmanın en dikkat çekici ayrıntılarından birini ortaya çıkardı: Aylarca aranan firari, annesinin evinden neredeyse hiç çıkmadan yaşamış ve sonunda mutfak lavabosunun altında saklanırken yakalanmıştı.