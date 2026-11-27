Üretici firmaların belirlediği periyodik bakım aralıkları, araç parçalarının her zaman o kilometreye kadar sorunsuz dayanacağı anlamına gelmiyor.

Popüler YouTube kanalı "I Do Cars"ın tamircisi, henüz 135.000 kilometrede olan 2021 model bir Chevrolet Trailblazer’ın 1.2 litrelik 3 silindirli turbo benzinli motorunu söktüğünde oldukça maliyetli bir tabloyla karşılaştı.

Üretici verilerine göre bu motorun triger kayışının 241.000 kilometrede veya 15 yılda bir değiştirilmesi öngörülüyordu, ancak motorun üst kapağı açıldığında eksantrik millerinde derin aşınmalar ve 3 silindirin tamamında eğilmiş supaplar tespit edildi. Asıl büyük sorunun ise motorun alt kısmında gizli olduğu ortaya çıktı.

Triger kayışı çatlayıp parçalanmış

Klasik kuru sistemlerin aksine motor yağının içinde çalışan ("ıslak") triger kayışı, zamanla çatlayıp parçalanmaya başlamıştı. Kayıştan kopan lifler ve malzeme kalıntıları yağ pompası süzgecini neredeyse tamamen tıkayarak motorun yağlanmasını engellemiş, bu durum da yataklarda aşınmaya ve ciddi mekanik hasara yol açmıştı.

Fabrika kodu "LIH" olan bu 1.2 litrelik motor; Chevrolet Trailblazer’ın yanı sıra Chevrolet Trax, Buick Encore GX ve Buick Envista modellerinde de kullanılıyor. Tamirci, aracın geçmişinde birçok onarım kaydı bulunduğu için motorun daha önce değişmiş olabileceğini ve bu nedenle gerçek kilometresinin tam olarak bilinemeyeceğini belirterek tüm motorları genellemekten kaçındı.

Buna rağmen uzmanlar, yağ içinde çalışan triger kayışlarının tamamen kopmadan da parçalanarak yağlama sistemini tıkayabileceği konusunda sürücüleri uyarıyor. Önleyici parça değişiminin ortalama 680 (yaklaşık 37 bin lira) ila 1.280 avro (yaklaşık 71 bin lira) arasında tuttuğu belirtilirken, kayışın dağılması sonucu oluşan büyük hasarların faturası 2.000 avroyu (yaklaşık 11 bin lira) aşabiliyor.

Bu nedenle üreticinin verdiği uzun bakım aralıklarını beklemeden düzenli yağ değişimi yapmak, doğru spesifikasyonda yağ kullanmak ve kayışı sık sık kontrol ettirmek hayati önem taşıyor.