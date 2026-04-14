18. yüzyılın sonlarında insan müdahalesi sonucu İngiltere’den tamamen silinen beyaz kuyruklu kartallar, Batı Sussex ve Ashdown Ormanı bölgelerinde kayıt altına alındı. Sekiz metrelik kanat açıklığına ulaşabilen ve "gökyüzünün kralları" olarak adlandırılan bu türün, yürütülen koruma programları sayesinde doğal yaşam alanlarına geri döndüğü saptandı. Güney İngiltere’deki son üreme çifti en son 1780 yılında Wight Adası'nda kaydedilmişti.

GPS TAKİPLİ YENİDEN YERLEŞTİRME PROJESİ

Forestry England ve Roy Dennis Wildlife Foundation tarafından 2019 yılında başlatılan proje kapsamında, İskoçya’dan getirilen 45 kuş doğaya salındı. Gerçek zamanlı GPS takip cihazlarıyla izlenen kuşların, tahmin edilenden daha hızlı bir adaptasyon süreci geçirdiği gözlemlendi. 2023 yılında Sussex’te 1700’lerden bu yana İngiltere'de doğan ilk yavru kayıtlara geçerken, 2025 yılı itibarıyla vahşi doğada doğan kartal sayısı altıya ulaştı.

HAYVANCILIK SEKTÖRÜNDE ENDİŞE ARTIYOR

Kartalların popülasyonundaki artış, çevreciler arasında memnuniyetle karşılansa da çiftçilerle olan gerilimi tırmandırdı. NatureScot tarafından yapılan resmi açıklamada, kartalların sadece balık ve leşle beslenmediği, sağlıklı kuzuları da avlayarak yuvalarına taşıdığı teyit edildi. İskoçya’daki bir çiftlikte altı yıllık süreçte 181 kuzunun kartal saldırıları sonucu öldüğü raporlandı.

YASA DIŞI MÜDAHALE ŞÜPHESİ

Roy Dennis Vakfı, kartalların çiftlik hayvanlarına saldırma oranının düşük olduğunu savunsa da saha verileri ile yerel halkın endişeleri arasındaki çelişki sürüyor. Öte yandan, vakıf tarafından yapılan son açıklamada, gözetim altındaki üç kartalın şüpheli koşullar altında GPS sinyalinin kesildiği bildirildi. Uzmanlar, kuşların yeniden görülmeye başlanmasıyla birlikte yasa dışı avcılık ve zulüm faaliyetlerinin de artış göstermesinden endişe ediyor.