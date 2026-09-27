Pakistan, İndus Nehri üzerinde ülkenin en büyük enerji projelerinden biri olan Dasu Hidroelektrik Projesi'nin inşaatına hız kesmeden devam ediyor. Hayber Pahtunhva eyaletinin Kohistan bölgesinde yer alan proje, 242 metre yüksekliğinde ve 570 metre uzunluğundaki devasa yerçekimi barajı gövdesiyle dikkat çekiyor.

Suyun oluşturduğu muazzam basınca dayanması hedeflenen dev yapının ana gövdesinde, silindirle sıkıştırılmış beton (RCC) teknolojisi kullanılarak toplam 4,08 milyon metreküp beton dökülecek.

Projenin en stratejik kısımlarından biri olan 4.320 MW kapasiteli enerji santrali, tamamen yer altında inşa edilen mağara ve tüneller kompleksi içinde yer alacak. Çalışmalar sırasında nehir akışını geçici olarak yönlendirmek amacıyla devasa boyutlarda iki ayrı tünel tamamlanırken; oluşan rezervuarda 1,41 milyar metreküp su depolanacak.

Öte yandan barajın kaplayacağı alan nedeniyle bölgedeki kritik Karakoram Karayolu'nun 62 kilometrelik bölümü daha yüksek kotlara taşınarak yeniden inşa ediliyor.

PROJE 2017'DE HAYATA GEÇİRİLDİ

İlk aşaması 2017'de başlayan ve 2023 yılında nehir yatağının başarıyla yön değiştirilmesiyle ivme kazanan projede kilit bir eşik daha geride bırakıldı. Tam ölçekli beton döküm testlerinin ardından, WAPDA tarafından yapılan son güncellemelerle 2.160 MW kapasiteli ilk etabın yapım süreci hızlandı.

Elektrik üretimine 2028 yılında başlanması planlanan dev tesis, Pakistan'ın kronik enerji ihtiyacına uzun vadeli bir çözüm sunmayı hedefliyor.