Çevre yollarındaki ani frenlemeler ve sağanak yağışlar sırasında araç güvenliğinin doğrudan lastik durumuna bağlı olduğu belirtiliyor. Araç bakımında genellikle göz ardı edilen lastiklerin aşınması, fren mesafesini uzatırken suda kızaklama riskini de artırıyor.

Otomobil tamircileri ve mekanik uzmanları, lastik sırt derinliğini kontrol etmek için 1 liralık bozuk parayla yapılan pratik bir yöntemi öneriyor.

1 LİRA İLE TEST NASIL UYGULANIYOR?

1 liranın dışındaki halka hizanız referans alınarak paranın dış çerçevesi lastiğin ana kanallarına yerleştirilir:

Dış halka/çerçeve görünmüyorsa; lastik diş derinliğinin yeterli seviyede olduğu kabul ediliyor.

Dış halka görünmeye başladıysa; lastik derinliğinin azaldığı ve yakın zamanda değişim zamanının geleceği anlaşılıyor.

Para kanala neredeyse hiç girmiyorsa; lastiğin tamamen aşındığı ve acilen değiştirilmesi gerektiği belirtildi.

3 MM VE 1,6 MM KRİTERİ

Karayolları Trafik Kanunu standartlarına göre araç muayenesinden geçebilmek için uygulanması gereken yasal alt sınır 1,6 mm olarak belirlenmiş durumda ancak uzmanlar, özellikle ıslak zeminde sürüş güvenliğinin korunması adına lastik diş derinliği 3 mm’ye düştüğünde değişim yapılmasını tavsiye ediyor.

Ayrıca lastik kanallarının içerisinde yer alan küçük kabartmalı aşınma göstergeleri (TWI) sırt deseniyle aynı seviyeye geldiğinde, lastiğin kullanım ömrünü tamamladığı ifade edildi.

DEĞİŞİM MALİYETİ NE KADAR TUTUYOR?

Yapılan bu test sonucunda 4 lastiğin birden yenilenmesi gerektiğinde, sıfır lastik takımı ve sökme-takma/balans işçiliği dahil toplam maliyetin aracın jant ebadına ve tercih edilen markaya göre ortalama 9.000 TL ile 25.000 TL arasında değiştiği bildiriliyor.