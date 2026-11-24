Kış gecelerinde silecek lastiklerinin ön cama yapışmasını istemeyen sürücüler, araçtan inmeden önce silecekleri el yordamıyla yukarı kaldırmaya çalışıyor. Ancak modern otomobillerin çoğunda silecek kolları, aerodinamik yapıyı korumak ve rüzgar sesini kesmek için kaputun altına gizlenmiş durumda. Bu detayı bilmeden silecekleri zorlayarak kaldırmaya çalışmak, sürücüye üç farklı kalemde büyük bir servis masrafı çıkarıyor.

İKİNCİ EL SATIŞTA DEĞER KAYBINA YOL AÇIYOR

Silecek kolu metal yapıda olduğu için zorlandığı anda kaputun kenarına çarparak boyayı derinlemesine kaldırıyor. Bugün kaput ucuna yapılacak basit bir lokal boya ve rötuş işlemi bile 4 bin ila 12 bin lira arasında tutarken, aracın kaputunda "boya" görünmesi ikinci el satışta ciddi değer kaybına yol açıyor.

TEK BİR HATA 25 BİN LİRAYA MAL OLUYOR

Masraf bununla da sınırlı kalmıyor. Kaputun altına sıkışan sileceği elle çekmek silecek kolunun eğilmesine ve motor dişlilerinin sıyırmasına neden oluyor; bu mekanik arızanın onarımı ise araç modeline göre 15 bin lirayı buluyor. Üstelik donduğu için cama yapışan silecek lastiklerinin kopması ve camı çizmesi de eklendiğinde, sürücünün cebinden çıkan toplam tutar 25 bin lirayı aşıyor.

SADECE 3 SANİYEDE KIŞ MODUNA ALIN

Otomobil üreticileri, bu maliyetli kazaların önüne geçmek için araçlara "Silecek Servis Modu" ya da bilinen adıyla "Kış Modu" özelliğini gizledi. Sürücülerin büyük çoğunluğunun fark etmediği bu komutu devreye almak için aracınızı park edip kontağı kapattıktan hemen sonra, kapıyı açmadan direksiyonun sağındaki silecek kolunu aşağı doğru itip 2-3 saniye basılı tutmanız yeterli oluyor.

Bu basit dokunuşla birlikte silecekler kaputa hiç temas etmeden ön camın ortasında dik konuma geliyor. Böylece silecekleri güvenle kaldırabilir, kar tutmasını önleyebilir veya lastiklerini kolayca değiştirebilirsiniz. Sabah aracınıza bindiğinizde ise kontağı açıp silecek koluna bir kez dokunmanız, mekanizmanın tekrar gizli yuvasına dönmesini sağlıyor.