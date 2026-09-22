"Arroz Solidario" adı verilen sistem yaklaşık 15 yıldır uygulanıyor. Kullanılmış kapsüller toplama noktalarından alındıktan sonra işleme tesislerine götürülüyor. Burada kapsüllerin alüminyum kısmı ile içerisinde kalan kahve telvesi birbirinden ayrılıyor. Alüminyum yeniden kullanılmak üzere geri dönüşüme gönderilirken kahve atıkları farklı bir yol izliyor.

KAHVE TELVELERİ ÖNCE KOMPOSTA DÖNÜŞÜYOR

Kapsüllerden çıkarılan kahve telveleri işlenerek tarımda kullanılabilecek kompost haline getiriliyor. Elde edilen bu organik malzeme daha sonra İspanya’nın Katalonya bölgesindeki Ebro Deltası’nda bulunan pirinç tarlalarına götürülüyor.

Kompost, toprağa organik madde ve azot gibi besinler kazandırırken toprağın yapısının ve su tutma kapasitesinin iyileştirilmesine de yardımcı oluyor. Böylece normalde atık olarak değerlendirilecek kahve telveleri, pirinç yetiştirilen toprağın gübrelenmesinde yeniden kullanılmış oluyor.

Projenin başladığı 2011 yılından bu yana 25 bin tondan fazla kompostun Ebro Deltası’ndaki pirinç üretiminde kullanıldığı belirtiliyor. Bu süreç sonunda yaklaşık 2 bin ton pirinç hasat edildi.

YETİŞTİRİLEN PİRİNÇLER SATILMIYOR

Sistemin dikkat çeken taraflarından biri de elde edilen pirincin ticari satış için kullanılmaması. Hasat edilen ürün Nespresso tarafından satın alınarak İspanya Gıda Bankaları Federasyonu aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor.

Bugüne kadar üretilen yaklaşık 2 bin ton pirincin 8 milyona yakın porsiyon yemeğe karşılık geldiği belirtiliyor. Yalnızca son hasatlardan birinde 215 ton pirinç, federasyona bağlı 54 gıda bankasına gönderildi.

Böylece kahve tüketiminin ardından ortaya çıkan telveler yeniden üretim döngüsüne kazandırılıyor. Tarlalarda kullanılan kompostla yetiştirilen pirinçler hasadın ardından gıda bankalarına gönderilerek ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor. Proje, kahve atıklarının tarımsal üretimde nasıl yeniden değerlendirilebileceğinin dikkat çeken örneklerinden biri olarak öne çıkıyor.