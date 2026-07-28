2 bin megavat kapasiteye sahip tesis, tam kapasiteyle çalışmaya başladığında yılda yaklaşık 6 milyar kilovatsaat temiz elektrik üretecek. Bu miktarın milyonlarca hanenin yıllık elektrik ihtiyacını karşılayabilecek seviyede olduğu belirtilirken, sistemin Ekim 2026'da devreye alınması planlanıyor.

163 RÜZGAR TÜRBİNİNDEN GELEN ELEKTRİĞİ TOPLAYACAK

Yaklaşık 25 bin ton ağırlığındaki dönüştürücü istasyonu, Guangdong açıklarında kurulan Three Gorges Yangjiang Qingzhou V ve Qingzhou VII rüzgar santrallerindeki 163 türbinden üretilen elektriği toplayacak. Sistem, türbinlerden gelen 66 kilovoltluk alternatif akımı (AC), ±500 kilovolt doğru akıma (DC) dönüştürerek uzun mesafelerde çok daha düşük enerji kaybıyla karaya aktaracak.

85,5 metre uzunluğunda, 82,5 metre genişliğinde ve 44 metre yüksekliğindeki tesis, bugüne kadar inşa edilen en büyük açık deniz dönüştürücü istasyonu olarak kayıtlara geçti. Projede ayrıca açık deniz rüzgar enerjisinde ilk kez ±525 kV deniz altı doğru akım kabloları kullanılacak.

YILDA 6 MİLYAR KİLOVATSAAT ELEKTRİK ÜRETECEK

Yetkililere göre tesis tam kapasiteye ulaştığında yılda yaklaşık 6 milyar kilovatsaat temiz elektrik üreterek karaya aktaracak. Bununla birlikte her yıl milyonlarca ton karbondioksit salımının önüne geçilmesi ve kömür tüketiminin önemli ölçüde azaltılması hedefleniyor.

Projeyle birlikte Çin, kıyıdan çok daha uzaktaki yüksek kapasiteli rüzgar santrallerinden elde edilen elektriği daha verimli şekilde ulusal şebekeye aktarmayı amaçlıyor. Uzmanlar, bu teknolojinin gelecekte daha büyük açık deniz rüzgar projelerinin önünü açabileceğini değerlendiriyor.