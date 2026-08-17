Çin’in Fujian eyaletinde düzenlenen etkinlikte tanıtılan ZL230E, 350 tonluk toplam ağırlığı ve 230 tonluk taşıma kapasitesiyle kendi sınıfında dünyanın en büyük tamamen elektrikli maden kamyonu olarak sergilendi.

LK350E adıyla da bilinen üç akslı bu dev araç, Zijin Longking ile Avustralyalı otonom madencilik şirketi EACON’un ortaklığında açık ocak madenciliğinde daha verimli ve akıllı çözümler sunmak amacıyla geliştirildi.

Gücünü arka tahrik akslarındaki iki adet 800 kW'lık elektrik motorundan alan ZL230E, zorlu arazi koşullarında ve yokuş tırmanışlarında akslar arası güç dağılımını anlık olarak dengeleyerek yüksek manevra kabiliyeti sağlıyor.

25 DAKİKADA ŞARJI YÜZDE 90'A ULAŞIYOR

Araçta kullanılan 1.400 kWh kapasiteli dev batarya paketi, ultra hızlı şarj teknolojisi sayesinde sadece 25 dakikada yüzde 10'dan yüzde 90 doluluğa ulaşarak dizel araçlara kıyasla operasyonel bekleme sürelerini önemli ölçüde düşürüyor.

Araç aynı zamanda EACON'un gelişmiş algılama, karar verme ve bulut tabanlı filo yönetim sistemleriyle entegre edilerek tamamen otonom sürücüsüz bir taşıma platformuna dönüştürüldü.

Halihazırda 40'tan fazla büyük maden sahasında 3 bin 100'den fazla otonom aracı çalıştıran EACON'un teknolojisi sayesinde ZL230E, ağır maden koşullarında yüksek verimlilikle sürücüsüz hizmet verebilecek.