ABD'nin Maine eyaletinde bulunan ve Amerikalı ressam Stephen Etnier ile bağlantılı tarihi bir mülk, 3,85 milyon dolar bedelle lüks gayrimenkul piyasasına sunuldu. Georgetown bölgesindeki Long Island'ın güney ucunda yer alan mülk, hem tarihi geçmişi hem de eşsiz konumuyla dikkat çekiyor.

1862 yılında inşa edilen tarihi ev, yaklaşık 311 metrekarelik yaşam alanına sahip. Beş yatak odası ve üç banyosu bulunan yapı, Kennebec Nehri ve çevredeki kıyı manzaralarına hakim bir noktada konumlanıyor. Mülkün en dikkat çekici bölümlerinden biri ise ressam Stephen Etnier'in çalışmalarını yürüttüğü bağımsız sanat stüdyosu.

Komplekste ayrıca kayıkhane, derin su iskelesi, eski taş yapılar, bahçeler, yürüyüş yolları ve korunmuş doğal alanlar bulunuyor. Bölgeye erişim yalnızca tekneyle sağlanabiliyor.

ÖZEL ADA DEĞİL, NADİR BİR KIYI ARAZİSİ

Bazı kaynaklarda mülk "özel ada" olarak tanıtılsa da satışa konu olan alan, Long Island'ın tamamı değil. Yaklaşık 25 dönümlük arazi, az sayıda kişinin yaşadığı adanın bir bölümünü oluşturuyor. Bu durum, mülkün sunduğu mahremiyet hissini korurken satışın gerçek boyutunu da ortaya koyuyor.

STEPHEN ETNIER'İN İZLERİNİ TAŞIYOR

1903-1984 yılları arasında yaşayan Stephen Etnier, özellikle deniz manzaraları ve kıyı yaşamını konu alan eserleriyle tanınan önemli bir Amerikan realist ressamıydı. Sanatçının çalışmaları bugün Whitney Amerikan Sanat Müzesi ve Metropolitan Sanat Müzesi gibi prestijli kurumların koleksiyonlarında yer alıyor.

Etnier'in Maine kıyılarıyla güçlü bir bağı bulunuyordu. Ressam, bölgede yaşayıp çalışırken tekneler, koylar ve deniz manzaralarını eserlerinin merkezine taşıdı. Bu nedenle mülk, yalnızca bir konut değil, aynı zamanda sanat tarihinin bir parçası olarak görülüyor.

DOĞAL KORUMA ALTINDA BULUNUYOR

Mülkün öne çıkan özelliklerinden biri de koruma programı kapsamında yer alması. Bu durum, arazideki doğal çevrenin korunmasına yönelik çeşitli kısıtlamalar ve düzenlemeler bulunduğu anlamına geliyor. Uzmanlara göre bu tür koruma statüleri, özellikle ABD'nin kıyı bölgelerindeki yüksek değerli mülklerin cazibesini artırıyor.

Yeni sahibi, tarihi yapının yanı sıra bölgenin doğal dokusunu koruma sorumluluğunu da üstlenecek.

LÜKS PAZARINDA FARKLI BİR KONUMA SAHİP

3,85 milyon dolarlık satış fiyatıyla dikkat çeken mülk, standart bir sahil evinden çok daha fazlasını sunuyor. Tarihi miras, sanatla kurulan bağ, sınırlı erişim ve doğal güzellikler bir araya gelerek benzersiz bir yaşam alanı oluşturuyor.