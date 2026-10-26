25 Ekim 2026 Pazar gününün reyting sonuçları açıklandı. Televizyon ekranlarında dizi ve yarışma programları arasında rekabet yaşanırken Ömür Usta, Daha 17 ve Teşkilat izleyicilerin karşısına çıktı. Gecenin sıralamasında ilk üçte yer alan yapımlar belli oldu.

TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

Total kategorisinde Ömür Usta birinci sırada yer aldı. Daha 17 ikinci, Teşkilat ise üçüncü oldu.







AB REYTİNG SIRALAMASI

AB kategorisinde de zirve değişmedi. Ömür Usta birinci sıraya yerleşirken Daha 17 ikinci oldu. Teşkilat ise dördüncü sırada yer aldı.

ABC1 REYTİNG SIRALAMASI

ABC1 kategorisinde de Ömür Usta ilk sırayı aldı. Daha 17 ikinci sırada yer bulurken Teşkilat üçüncü sıraya yerleşti.

Böylece Ömür Usta, üç kategoride de birinci olarak pazar akşamının öne çıkan yapımı oldu.