Veriler, Expression Interrupted platformu tarafından hazırlanan “İfade ve Basın Özgürlüğü Gündemi” raporlarının 13’üncüsünde yer aldı.
Rapora göre, Ocak-Mart 2025 döneminde ilk derece mahkemelerinde toplam 157 gazetecinin yargılandığı 90 dava görüldü. 32 dava sonuçlandı; 19’unda mahkûmiyet, 14’ünde beraat kararı verildi.
Mahkûmiyetle sonuçlanan davalarda 28 gazeteciye toplam 41 yıl 1 ay 12 gün hapis ve 8.850 TL adli para cezası verildi. 25 gazeteci tutuklandı.
RTÜK, 2025’in ilk üç ayında aralarında SZC TV’nin de bulunduğu muhalif televizyon kanallarına toplam 25.344.068 TL para cezası verdi. Bu cezaların 22 milyon liradan fazlası İmamoğlu’nun tutuklanmasıyla ilgili yayınlar nedeniyle kesildi.