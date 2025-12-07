Güvenlik kaynakları, SDG'nin 10 Mart Anlaşması’na uymaması hâlinde, Şam yönetimin operasyon yapacağına dikkat çekerek, Ankara’nın da gerekli desteği vereceğini vurguladı.

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; güvenlik kaynaklarının değerlendirmelerinden öne çıkan başlıklar şöyle:

"Suriye’de çok büyük yıkımlar oldu. Yeniden imarı, bir ekonomik değer de ortaya çıkarıyor. Önümüzdeki dönemde muhtemelen Suriye’nin yeniden imarı ve ekonomik sistemin kurulması için Körfez ülkeleri, Türkiye, Mısır gibi ülkeler bir araya gelip çalışacak. Hatta yavaş yavaş da başlandı ama biraz zaman alacak. Amerika’nın yaptırımları kaldırması çok önemli.

"ABD, SURİYE VE TÜRKİYE MUTABIK"

SDG yıl sonuna kadar entegre olacak. Biz şunu söylüyoruz. Organizasyon olarak kendinizi lağvedecek, kişisel olarak orduya entegre olacaksınız. Tek bir organizasyon olarak artık hareket etmeyeceksiniz. SDG üst yönetiminin Şam hükûmetinde yer almasını kesinlikle kabul etmeyiz. 10 Mart mutabakatı var ortada. Bu şartlar yerine getirilmezse, yapılacak tek bir şey var. Suriye hükûmeti, kendi birlik ve bütünlüğü için operasyon yapar ve Türkiye de buna destek olur. Son zamanlarda bazı yerlerde ufak tefek çatışmalar oluyor. Hâlâ direnmeye çalışıyorlar. Ancak eninde sonunda entegre olacaklar. Çünkü ABD, Suriye ve Türkiye bu konuda mutabık. Ortalığı karıştırmaya çalışan İsrail. PKK’lıların SDG’ye katılıp oradan da Suriye ordusuna girmeleri mümkün değil.

"IŞİD ARGÜMANI ELLERİNDEN ALINDI"

Şam hükûmeti ile ABD geçtiğimiz hafta ilk defa IŞİD'e karşı ortak operasyon yaptı. Bu önemli bir eşik. SDG’nin elindeki son argüman da geçerliliğini yitiriyor. IŞİD'e karşı beş ülke (Türkiye, Suriye, Irak, Ürdün, Lübnan) ortak hareket merkezi kurmak üzere anlaşmıştı. Biz personelimizi gönderdik. Şu an bu merkezde Suriyeliler ve biz varız.