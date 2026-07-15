Van Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen yasa dışı bahis soruşturması kapsamında geniş kapsamlı bir operasyon gerçekleştirildi. İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin uzun süreli teknik ve fiziki takibinin ardından, 13 Temmuz’da Van merkezli 25 ilde eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Operasyonlar neticesinde "Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve kurulan örgüte üye olmak", 7258 Sayılı Kanun'a muhalefet (yasa dışı bahis) ve "Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlamalarıyla karşı karşıya kalan 159 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

MİLYARLARCA LİRALIK HESAP HAREKETİ ORTAYA ÇIKTI

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) verileri doğrultusunda yapılan ilk değerlendirmelerde, şüphelilerin banka hesaplarındaki para trafiğinin boyutu gözler önüne serildi. İncelemeler sonucunda, bahse konu hesaplarda yaklaşık 5 milyar TL tutarında devasa bir hesap hareketi olduğu tespit edildi.

DİJİTAL MATERYALLER MERCEK ALTINDA

Eş zamanlı baskınlar sırasında şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale de el konuldu. Ele geçirilen bilgisayarlar, cep telefonları ve dijital depolama cihazlarının emniyet birimleri tarafından incelenmesine devam edildiği aktarıldı. Gözaltına alınan 159 şüphelinin emniyetteki ifade ve sorgu işlemlerinin sürdüğü bildirildi.