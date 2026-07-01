İstanbul Zeytinburnu'ndaki Onaltıdokuz Projesi'nde çalışırken 25'inci kattan düşen beton parçasının isabet etmesi sonucu ağır yaralanan Süleyman Çinko, aradan geçen 15 yıla rağmen kesinleşmiş bir yargı kararına ulaşamadı. Avukatı Özgür Deniz Akkoç, bilirkişi raporlarının işçiye kusur yüklemediğini, tüm sorumluluğun işverenler ile şantiye organizasyonundan sorumlu şirketlerde olduğunu belirterek, "Bu dosya yalnızca bir iş kazası değil, geciken adaletin de simgesidir" dedi.

İstanbul Zeytinburnu'ndaki Onaltıdokuz Projesi'nde 21 Haziran 2011 tarihinde çalışan Süleyman Çinko'nun başına, yaklaşık 25 kat yukarıdan koparak düşen beton parçası isabet etti. Başında baret bulunmasına rağmen darbenin şiddeti nedeniyle ağır beyin travması geçiren Çinko, defalarca ameliyat edildi. Kısmi felç, işitme kaybı, görme sorunları ve epileptik nöbetlerle yaşamını sürdürmek zorunda kalan Çinko'nun çalışma gücünün yüzde 89'unu kaybettiği ve kalıcı engelli hale geldiği tespit edildi. Aradan geçen 15 yıla karşın davanın hala kesinleşmemesi ise iş güvenliği ihmalleri kadar yargı süreçlerindeki gecikmeleri de yeniden gündeme taşıdı.

BETON DÜŞTÜ YÜZDE 89 ENGELLİ KALDI

Davayı takip eden avukat Özgür Deniz Akkoç, olay sırasında müvekkilinin görevini yerine getirdiğini, yaklaşık 25 kat yukarıdan düşen beton parçasının hedefi olduğunu belirtti. Bilirkişi raporlarında Süleyman Çinko'ya herhangi bir kusur yüklenmediğini ifade eden Akkoç, kazanın meydana gelmesindeki sorumluluğun işverenler ile şantiye organizasyonundan sorumlu şirketlere ait olduğunun tespit edildiğini söyledi.

Kazanın ardından hazırlanan Adli Tıp Kurumu ve SGK raporlarında Çinko'nun sağlık durumunun giderek ağırlaştığı belirtilirken, son değerlendirmelerde sürekli iş göremezlik oranının yüzde 89 olduğu kaydedildi. Ağır beyin hasarı nedeniyle günlük yaşamını büyük ölçüde başkalarının desteğiyle sürdüren Çinko'nun, yaşadığı kalıcı sağlık sorunları nedeniyle çalışma yaşamına dönme olanağını da yitirdiği aktarıldı.

RAPORLAR İŞÇİYİ KUSURSUZ BULDU

Akkoç'un aktardığına göre Çinko, çalıştığı sırada yaklaşık 25 kat yukarıdan koparak düşen beton parçasının başına isabet etmesi sonucu ağır beyin travması geçirdi. Olay sırasında baret takıyor olmasına rağmen darbenin şiddeti nedeniyle birçok ameliyat geçirmek zorunda kalan Çinko, kalıcı engelli hale geldi.

Dosyada hazırlanan bilirkişi raporlarında, Süleyman Çinko'nun kazanın meydana gelmesinde herhangi bir kusurunun bulunmadığının açık biçimde ortaya konulduğunu belirten Akkoç, müvekkilinin görevini yerine getirirken yukarıdan düşen beton parçasının isabet etmesi sonucu yaralandığını, sorumluluğun ise işverenler ve şantiye organizasyonundan sorumlu şirketlerde olduğunun tespit edildiğini ifade etti.

15 YILDIR KARAR BEKLENİYOR

İş kazasına ilişkin tazminat davasının 2013 yılında açıldığını hatırlatan Akkoç, ilk derece mahkemesinin 2026 yılında yaklaşık 7 milyon 850 bin lira maddi tazminata hükmettiğini ancak kararın henüz kesinleşmediğini söyledi. Dosyanın istinaf ve olası temyiz süreçlerinin devam edeceğini belirten Akkoç, 2011 yılında ağır engelli kalan bir işçinin, 2026 yılı itibarıyla hâlâ kesinleşmiş bir mahkeme kararına ve fiilen tahsil edilmiş bir tazminata ulaşamadığına dikkat çekti. Akkoç, dosyanın yalnızca bir iş kazası dosyası olmadığını vurgulayarak, iş güvenliği önlemlerindeki ihmaller ile uzun yargılama süreçlerinin işçiler üzerinde yarattığı ağır sonuçların somut bir örneğini oluşturduğunu ifade etti.