Aşk 101 dizisindeki “Işık” karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan İpek Filiz Yazıcı, özel hayatıyla da gündemde. 2025 yılında Ufuk Beydemir ile evliliğini sonlandıran oyuncu, boşanmanın ardından fizyoterapist İhsan Taha Torğut ile yeni bir ilişkiye başladı.

Bir süre ilişkilerini gözlerden uzak yaşayan çift, daha sonra birlikte çekilen fotoğraflarını paylaşarak aşklarını sosyal medyada göstermeye başladı. Çiftten son olarak İpek Filiz Yazıcı'nın 25. yaş gününde romantik bir paylaşım geldi.

25. YAŞINA AŞKIYLA GİRDİ

İhsan Taha Torğut, 25 yaşına giren sevgilisi İpek Filiz Yazıcı için doğum günü sürprizi hazırladı.

Fizyoterapist sevgilisiyle spor salonunda bulunan Yazıcı, burada hazırlanan doğum günü pastasının mumlarını üfledi. Torğut ise sevgilisiyle yaşadığı bu özel anları sosyal medya hesabından paylaştı.

“İYİ Kİ DOĞDUN BİR TANEM”

İhsan Taha Torğut, sevgilisinin doğum günü karesini “İyi ki doğdun bir tanem” notuyla yayınladı.

Romantik kutlama, çiftin ilişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih ettikleri dönemin ardından aşklarını artık daha açık şekilde paylaşmaya başladıklarını da bir kez daha gösterdi.

BOŞANMANIN ARDINDAN YENİ AŞK

İpek Filiz Yazıcı, 2022 yılında İtalya'da düzenlenen törenle şarkıcı Ufuk Beydemir ile evlenmişti. Çiftin evliliği Ekim 2025'te tek celsede sona ermişti.

Boşanmanın ardından İhsan Taha Torğut ile görüntülenen Yazıcı, ilişkinin ilk dönemlerinde “Benim arkadaşım, bir ilişkim yok” açıklamasını yapmıştı.