Şili Patagonyası’nda La Junta yakınlarındaki dik bir yamaçta yaşayan Paul Coleman ve Konomi Kikuchi çifti, malzemelerin büyük çoğunluğunu araziden temin ettikleri bir ev inşa etti. İnşaat sürecinde yaklaşık 500 ton toprak insan gücüyle taşınırken, sahada bulunmayan malzemeler 150 metrelik dik bir eğimden yukarı çıkarıldı.

2000'lerin sonlarında başlayan proje kapsamında çift, toprak çuval tekniğini kullandı. Bu yöntemde nemli toprak çuvallara doldurularak sıkıştırıldı ve üst üste dizilerek duvarlar oluşturuldu.

TASARIM ZORLU ŞARTLARA GÖRE DEĞİŞTİ

İlk aşamada kış bahçesi ve kavisli duvarlarla bağlı dört kubbeden oluşan iki yatak odalı bir konut planlayan çift, iklim koşulları ve iş yükü nedeniyle tasarımı sadeleştirdi. Nakliye ihtiyacını azaltmak amacıyla toprak, doğrudan bina alanının tesviyesi ve temellerden çıkarılan kazıdan sağlandı.

Uygulama sürecinde 50 kilogramlık çuvalların taşınması zorlaşınca, 25 kilogramlık daha küçük çuvallara geçildi ve ahşap kalıplarla şekillendirme yapıldı. İnşaat genelinde ve istinat duvarlarında yaklaşık bin adet geri dönüştürülmüş polipropilen çuval kullanıldı.

YEREL MALZEMELER VE PASİF ISINMA KULLANILDI

Yapılan testlerde toprağın yaklaşık %25 oranında kil içerdiği tespit edildi. Üst toprak katmanı bitki köklerinin yapıya zarar vermesini önlemek amacıyla ayrıldı. Kazı sırasında ortaya çıkan ve Melimoyu Yanardağı’na ait olduğu değerlendirilen gözenekli pomza taşı ise hafifliği ve termal özellikleri nedeniyle duvar yapımında ve çuvallarda kullanıldı.

Bölgedeki yüksek nem oranının nemli toprağın kurumasını zorlaştırması üzerine orijinal yapının etrafına ikinci bir kavisli duvar örüldü. Duvarlar arasına yalıtım malzemesi yerleştirilerek dış yüzey plastik membranla kaplandı. Yapının üzerine İzlanda’daki geleneksel çim evlerden esinlenilerek araziden çıkarılan bitki örtüsü blokları yerleştirildi.

Toprağın termal kararlılığından yararlanmayı hedefleyen "Pasif Yıllık Isı Depolama" ilkelerinin uygulandığı yapıda, suyun uzaklaştırılması için drenaj sistemleri kuruldu.

ZAMAN İÇİNDE GENİŞLETİLDİ

İnşaat sürecinde çiftin arkadaşları da duvarların örülmesine destek verdi. Yapı, taşınmanın ardından geçen yıllarda kış bahçesi, mutfak ve sera bağlantılı alanlar eklenerek genişletildi. Yapılan sıcaklık ölçümlerine göre, 2010 kışında dış sıcaklık -5 °C iken iç sıcaklık 2 °C’ye kadar düşerken; 2020 yılı verilerinde benzer dış koşullarda sobanın günde birkaç saat yakılmasıyla iç sıcaklığın 12 °C seviyesinde kaldığı kaydedildi.

Paul Coleman ve Konomi Kikuchi, inşa ettikleri evde yaşam sürdürmeye ve arazide yerli ağaçlar, meyve bahçeleri, seralar ve su depolarını içeren sürdürülebilir tarım faaliyetlerine devam ediyor.