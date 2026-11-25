Koç

Yakın çevre, iletişim ve günlük koşturmacalarda bugün hem akıcı sohbetler yakalayabilir hem de biriken işleri sıraya koyabilirsin. Mars'ın Başak'a geçişiyle günlük düzenin, iş/okul tempon ve sağlığınla ilgili konularda daha çalışkan ve detaycı bir moda giriyorsun. Venüs uyumu sayesinde konuşmaların ve küçük planların keyifli ilerler.

Boğa

Para, kazançlar ve değer verdiğin konularda bugün hem tatmin edici bir akış hem de pratik adımlar öne çıkıyor. Mars'ın Başak burcuna geçmesiyle aşk hayatında, hobilerinde veya keyif aldığın alanlarda daha emek veren, seçici ama yapıcı bir tavır sergileyebilirsin. Bugün kendine hem faydalı hem de hoşuna giden bir şey yapmak iyi gelir.

İkizler

Ay senin burcunda ve Venüs ile uyumlu açıda; kendini ifade etmek, görünmek ve insanlarla sıcak bağlar kurmak bugün çok kolay. Mars'ın Başak'a geçişi ise ev, aile ve yaşam alanınla ilgili konularda seni biraz daha hareketlendiriyor, düzen kurma isteği veriyor. Dışarıda parlayıp içeride toparlanma dengesi güzel çalışıyor.

Yengeç

İç dünyanda biraz daha sakin, keyifli ve kendi halinde kalmak isteyebileceğin bir akış var. Mars'ın Başak burcuna geçmesiyle yakın çevre, kardeşler, kısa yolculuklar ve iletişim trafiğinde daha aktif, net ve çözüm odaklı bir döneme giriyorsun. Kafandaki bir şeyi konuşmak ya da yazıya dökmek için güzel bir gün.

Aslan

Sosyal çevren, arkadaşların ve ortak planların içinde bugün sıcak, destekleyici ve keyifli anlar yakalayabilirsin. Mars'ın Başak'a geçişiyle para, kazançlar ve maddi konularda daha tutumlu, planlı ve üretken bir enerji başlıyor. Hem sosyalleşip hem bütçeni toparlayabileceğin dengeli bir gün.

Başak

Bugün hem ilişkilerde ve sosyal akışta tatlı bir uyum var hem de Mars senin burcuna geçerek sana ciddi bir enerji ve hareket getiriyor. Kafana koyduğun işleri adım adım ilerletmek, bedenini ve düzenini toparlamak için harika bir başlangıç. Acele etmeden ama kararlı ilerlediğinde çok şey başarabilirsin.

Terazi

Uzaklar, eğitim, yeni fikirler veya bakış açınla ilgili konularda bugün zihnini açan ve keyif veren bir akış var. Mars'ın Başak burcuna geçişi ise biraz geri planda kalıp perde arkasındaki işleri halletme, zihnini ve rutinlerini toparlama isteği getirebilir. Sessiz ama verimli çalışmak bugün seni çok rahatlatır.

Akrep

Ortak paylaşımlar, güven konuları ve derin sohbetlerde bugün daha yumuşak ve anlaşılır bir dil yakalayabilirsin. Mars'ın Başak'a geçişiyle arkadaş çevren, gruplar ve gelecek hedeflerin konusunda daha aktif, organize ve harekete geçirici bir dönem başlıyor. Birlikte iş yapmak veya bir planı hayata geçirmek için güzel bir gün.

Yay

İkili ilişkilerde ve ortaklıklarda bugün karşılıklı anlayış, nezaket ve uyum öne çıkıyor. Mars'ın Başak burcuna geçmesiyle kariyer, hedefler ve sorumluluklar alanında daha çalışkan, sistemli ve sonuç odaklı bir tempoya giriyorsun. Göz önünde olduğun konularda emeğini göstermek için iyi bir zaman.

Oğlak

Günlük işlerin, rutinlerin ve çalışma düzenin içinde bugün işleri kolaylaştıran, uyumlu bir akış var. Mars'ın Başak burcuna geçişiyle eğitim, seyahatler, uzaklarla ilgili işler veya yeni bir şeyler öğrenme konusunda daha hevesli ve planlı hareket edebilirsin. Ufkunu genişletecek pratik adımlar atmak için güzel bir gün.

Kova

Aşk, yaratıcılık, hobiler ve keyif aldığın konularda bugün sıcak ve akıcı bir enerji yakalayabilirsin. Mars'ın Başak burcuna geçmesiyle ortak paralar, paylaşımlar, borçlar veya derin konular üzerinde daha net, hesaplı ve çözüm odaklı davranma zamanı geliyor. Keyfini kaçırmadan işleri yoluna koymak mümkün.

Balık

Ev, aile ve yaşam alanında bugün huzurlu, sıcak ve anlaşılır bir ortam yakalayabilirsin. Mars'ın Başak burcuna geçişiyle ikili ilişkiler, ortaklıklar ve karşındaki insanlarla olan iletişiminde daha hareketli, açık sözlü ve pratik bir süreç başlıyor. İlişkilerde beklentileri netleştirmek için faydalı bir gün.