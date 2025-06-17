Geçtiğimiz günlerde yeni yaşını hastane odasında karşılayan ve tedavi olmayı reddettiği konuşulan Nihal Candan'ın sağlık durumu endişelendirmeye devam ediyor.
"KRİTİK BİR SÜREÇTE"
Candan'ın yakın arkadaşı Pınar Kerimoğlu, son durumu sosyal medya hesabından duyurdu. Kerimoğlu, yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
"Umut anneyle (Nihal Candan'ın annesi) konuştuk. Biliyorsunuz devlet hastanesinde şu an ve yoğun bakıma alınmış sonunda, Nihal yine 'istemiyorum' demesine rağmen çok şükür alınmış. 25 kiloya düşmüş ve kritik bir süreçte. Sağlığına kavuşsun tek dileğimiz."