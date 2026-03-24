Gökbilimsel verilere göre Merkür’ün geri hareketini tamamlayıp düz seyrine geçmesiyle birlikte, zihinsel süreçlerdeki belirsizliklerin yerini netliğe bıraktığı bir döneme girildi. Mart ayının son haftası burçlar üzerinde farklı enerjisel geçişlere sahne oluyor.

HAFTALIK ENERJİ AKIŞIYOR HIZLANIYOR

Hafta başında İkizler burcunda konumlanan Ay, haber trafiğini ve sosyal buluşmaları hızlandırırken; 25 Mart itibarıyla Yengeç burcuna geçecek olan enerji, toplumsal ve bireysel düzeyde yardımlaşma ile hassasiyeti artıracak. Haftanın kapanışında ise Başak burcu etkisiyle iş hayatı ve kişisel düzenlemelerin ön plana çıkması bekleniyor.

BURÇLAR MART SONUNDA BUNLARI YAŞAYACAK

Koç: Enerji seviyelerinin yükseldiği bu dönemde, Koç burçları hayatlarının kontrolünü yeniden ele alıyor. Yaratıcı potansiyelin açığa çıkacağı ve özgüvenin tazeleneceği bir süreç öngörülüyor.

Boğa: Eylem odaklı bir sürece giren Boğalar için finansal kaynaklar ve çalışma yöntemleri üzerine yeni fikirler gündemde. Aile ve yakın çevre ile ilişkilerde derinleşme bekleniyor.

İkizler: İletişim trafiğinin merkezinde yer alan İkizler, geçmişten gelen kişilerle temas kurabilir. Finansal yönetim ve kaynakların kullanımı konularında yeni bir bakış açısı geliştiriliyor.

Yengeç: Duygusal farkındalığın arttığı bu dönemde, ikili ilişkilerde eksik kalan konuşmaların tamamlanması ve özgüvenin artması bekleniyor.

Aslan: Kişisel yeteneklerin ön plana çıktığı süreçte, eğitim ve gelişim faaliyetlerine odaklanılması öngörülüyor. Potansiyeli genişletme ve hedeflere odaklanma süreci yaşanıyor.

Başak: Haftaya yoğun bir iş takvimiyle başlayan Başaklar için süreç ilerledikçe taşlar yerine oturuyor. Haftanın son günlerinde içsel dengenin sağlanacağı tahmin ediliyor.

Terazi: Sosyal hareketliliğin arttığı bu dönemde, yarım bırakılmış projelere veya eski fikirlere geri dönülmesi ve bunların motivasyonla tamamlanması gündemde.

Akrep: İlişkilerdeki dengelerin sorgulandığı bir hafta. Dürüst iletişim yoluyla insan ilişkilerinde güç ve nezaket arasındaki dengenin kurulması bekleniyor.

Yay: Belirsizliklerin ortadan kalktığı bu süreçte, duygusal dışavurumun ve yaratıcı çalışmaların içsel gerilimi azaltacağı öngörülüyor.

Oğlak: Bu dönemde hız keserek içsel dengeye ve aile bağlarına odaklanılması gerektiği belirtiliyor. İlişkileri güçlendirme ve dinlenme süreci ön planda.

Kova: Hedeflere doğru daha disiplinli ve cesur adımların atılacağı bir hafta. Yapılan işlerden elde edilen sonuçların memnuniyet yaratması bekleniyor.

Balık: Şüphelerin geride kaldığı bu dönemde, yeni yaratıcı projelerin başlatılması veya yarım kalan işlere devam edilmesi için uygun bir zemin oluşuyor.