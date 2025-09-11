SGK Uzmanı Özgür Erdursun, hükümetin OVP'de açıkladığı Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi (TES) ile ilgili detayları ve bilinmeyenleri SÖZCÜ TV ekranlarında anlattı.

TES NEDİR?

Erdursun, Bireysel Emeklilik Sistemi'nin (BES) zaten 2017'den bu yana uygulandığını belirterek. 45 yaş altında olan çalışanların zorunlu olarak girdiklerini 2 ay içinde de isterlerse cayıp çıkabildikerini belirtti.

Erdursun, Bireysel Emeklilik Sistemi ile TES arasındaki farkı açıkladı. Erdursun'un açıklaması şu şekilde

"BES'te sadece çalışanların aylıklarından yüzde 3'lük bir kesinti yapılıyor, işverenler ayrıca bir katkı sunmuyordu.

İsteyen kalıp isteyen çıkabiliyor. Önemli nokta şu ki BES'te kalanların parası BES şirketleri tarafından yürütüyorlardı."

TES'İ BES'TEN AYIRAN EN ÖNEMLİ FARK

"TES'te en önemli can alıcı nokta bu TES'te biriken fonlar hükümetler tarafından kullanılabilecek. Hükümetler bu parayı kullanabilecek.

TES 2026 yılının ikinci çeyreğinde devreye girebilir. Burada zorunluluk var, vazgeçmek caymak, yaş sınırı asla yok. Memur da bulunacak işçi de bulunacak, çalışan da bulunacak 25 milyon kişi şu anda bu sistemin içinde bulunacak.

Mesela Bireysel Emeklilik Sistemi'nde 56 yaşına geldiğinde toplu parasını alabiliyordu. İsteyenler aylık aylık da orada biriken parasını kullanabiliyordu.

Ancak TES'te ise 10 yıl en az sistemde kalacaksınız ama emeklilik yaşında o paranızı alabileceksiniz. Mesela 20 yaşında bir genç işe başladığında 65 yaşında emekli olacak. Yani 20 yaşında bir genç 45 sene sonra aylık aylık maaşına ilave olarak alabilecek toplu bir şekilde de alamayacak.

Türkiye'de artık köprülerin özelleştirilmesi konuşuluyor."

10 SENEDE 228 MİLYAR DOLARLIK KAYNAK

Erdursun, hükümetin 2026’da hayata geçirmeyi planladığı Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi (TES), Türkiye ekonomisinde dev bir fon birikimine yol açacağını açıkladı. Yapılan hesaplamalara göre, sistemin tam uygulanması halinde 10 yıl içinde 228 milyar dolarlık kaynak oluşacak.

Türkiye’de 25 milyon çalışanın TES’e dahil edilmesi öngörülüyor. Ortalama brüt maaşın 40 bin TL olduğu varsayımıyla, işçi ve işverenin yüzde 3’erlik katkısıyla toplam yüzde 6 kesinti yapılacak. Buna yüzde 30 oranında devlet katkısı da eklenecek.

Bu hesaplamayla, her yıl yaklaşık 936 milyar TL, yani 22,8 milyar dolar fona girecek. 10 yıl sonunda devlet katkısıyla birlikte toplam 9,36 trilyon TL, yani 228 milyar dolarlık fon büyüklüğüne ulaşılacak.

Ancak bu fonun nasıl yönetileceği ve hangi amaçlarla kullanılacağı belirsizliğini koruyor. Uzmanlar, TES’in çalışanların emeklilik güvencesini güçlendirmek yerine bütçe açıklarını kapatmak için kullanılmasından endişe ediyor.

228 milyar dolarlık bu dev kaynak, gerçekten çalışanların geleceğine mi yatırılacak, yoksa kamu maliyesindeki açıkları kapatmak için mi kullanılacak?