Oyunculuk kariyerindeki yükselişini sürdüren Sümeyye Aydoğan, yeni bir reklam anlaşmasıyla gündeme geldi. Mehmet Üstündağ’ın haberine göre Aydoğan, rol aldığı yeni reklam filminden 25 milyon TL kazanacak. Çekimleri iki gün önce tamamlanan reklam filmi eylül ayında yayınlanacak.

YÜKSELİŞİ REKLAM ANLAŞMALARIYLA DA SÜRÜYOR

“Yeraltı” dizisiyle adını geniş kitlelere duyuran Sümeyye Aydoğan’a oyunculuk kariyerindeki yükselişinin ardından reklam dünyasından da teklifler gelmeye başladı.

Genç oyuncunun yalnızca Türkiye’den değil, global projelerden de teklif aldığı öğrenildi. Aydoğan’ın son dönemde artan popülaritesi, markaların da dikkatini çekmiş durumda.

25 MİLYON TL’LİK ANLAŞMA

Mehmet Üstündağ’ın aktardığı bilgilere göre Sümeyye Aydoğan, yeni reklam filmi için 25 milyon TL’lik bir anlaşma yaptı.

Çekimleri iki gün önce tamamlanan reklam filmi için kamera karşısına geçen Aydoğan’ın yeni projesi, eylül ayında izleyiciyle buluşacak.

Oyuncunun hem dizi hem de reklam dünyasındaki yükselişinin önümüzdeki dönemde yeni projelerle devam etmesi bekleniyor.