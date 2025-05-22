Yasa dışı bahis soruşturmasında kapsamında tutuklanan ve serbest bırakılan sosyal medya fenomeni İbrahim Yılmaz, çekim yapmak istediği mağazadan kovulduğu anlar sosyal medyada yeniden gündem oldu.
"Ben Türkiye'nin en ünlü 10 kişisinden biriyim" diyerek izin almadan çekim yapmaya çalışan Yılmaz'a, çalışanlar çekimin yasak olduğunu hatırlatarak mağazayı terk etmesini söyledi.
"LÜTFEN MAĞAZADAN ÇIKAR MISINIZ?"
Yılmaz'a mağazada izinsiz çekim yapılmasının yasak olduğunun hatırlatılması üzerine, "Hani ben zengindim mağazayı satın alıyorum" dedi.