Bulls Girişim, MasterChef Türkiye 2020 şampiyonu Serhat Doğramacı'nın kurucusu olduğu White Burger ile gıda sektörüne girmek için 15 Eylül'de ortak şirket kurma kararı almıştı. Ancak şirket, 23 Eylül'de yaptığı yeni KAP açıklamasıyla Bulls Gıda'nın kuruluş işlemlerinin devam ettirilmeyeceğini duyurdu.

25 MİLYON TL'LİK ORTAKLIK NEDEN İPTAL EDİLDİ?

İlk plana göre Bulls Gıda Ticaret A.Ş. 25 milyon TL sermayeyle kurulacak, Bulls Girişim şirketin yüzde 50'sine ortak olacaktı. Şirket bu kapsamda 12,5 milyon TL sermaye taahhüdünde bulunmuştu. İlk açıklamada yeni şirketin gıda sektöründe üretim, ticaret ve hizmet alanlarında faaliyet göstermesi planlanıyordu.

Bulls Girişim'in 23 Eylül'deki açıklamasında ise yönetim kurulunun yaptığı değerlendirmeler sonucunda kuruluş işlemlerine devam edilmemesine karar verildiği belirtildi. Bulls Gıda'nın kuruluşundan vazgeçilirken yapılan başvurunun geri çekilmesi için gerekli işlemlerin başlatılacağı bildirildi.

YENİ AÇIKLAMADA “TEK ŞUBE” DETAYI

Gıda Bülteni'nde yer alan habere göre, iptal kararında, ilk duyuruda yer almayan bir ayrıntı da ortaya çıktı. 15 Eylül'deki açıklamada Bulls Gıda, gıda sektöründe üretim, ticaret ve hizmet alanlarında faaliyet gösterecek bir şirket olarak tanımlanırken, 23 Eylül'deki açıklamada şirketin “tek bir franchise şubesi açmak amacıyla” kurulmasının planlandığı belirtildi. Böylece ilk açıklamada daha geniş kapsamlı faaliyetlerle duyurulan 25 milyon TL sermayeli şirketin, son açıklamaya göre tek bir White Burger franchise şubesi açmak amacıyla kurulacağı bildirildi.

MASTERCHEF ŞAMPİYONUYLA ORTAKLIK NASIL OLACAKTI?

Yatırımın diğer tarafında MasterChef Türkiye 2020 şampiyonu Serhat Doğramacı'nın kurucusu olduğu White Burger bulunuyordu. Bulls Girişim Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Akkaya, yatırım ilk duyurulduğunda gıda sektörünü büyüme potansiyeli taşıyan stratejik sektörlerden biri olarak değerlendirmiş ve Bulls Gıda'nın yeni fırsatların değerlendirileceği bir platform olacağını belirtmişti. Ancak 15 Eylül'de açıklanan plan hayata geçirilmeden sona erdi. Bulls Girişim, White Burger ile ortak şirket kurma kararından 8 gün sonra vazgeçti.

FON KARARINDAN 6 GÜN SONRA VAZGEÇİLDİ

Bulls Gıda'nın kurulacağı 15 Eylül'de duyuruldu. SPK ise 17 Eylül tarihli kararları kapsamında 7 portföy yönetim şirketine ait 131 fonun tasfiyesine karar verdi. Bulls Girişim'in White Burger ile kuracağı şirketten vazgeçtiğini açıkladığı tarih ise 23 Eylül oldu.

Bulls Girişim'in KAP açıklamasında ortaklıktan vazgeçilmesinin fonlara ilişkin gelişmelerle bağlantılı olduğu yönünde bir ifade kullanılmadı. Şirket, kararın yönetim kurulunun yaptığı değerlendirmeler sonucunda alındığını bildirdi.

8 GÜNLÜK PLAN HAYATA GEÇMEDEN BİTTİ

25 milyon TL sermayeyle kurulması planlanan Bulls Gıda için süreç şirket kuruluşu tamamlanmadan sona erdi. Bulls Girişim'in yüzde 50 payla dahil olacağı ortaklık için yapılan kuruluş başvurusu geri çekilirken, White Burger ile planlanan tek franchise şubesi de hayata geçirilmedi.