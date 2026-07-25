İstanbul'da yaz sıcaklarının etkisini artırması ve su tüketiminin yükselmesiyle birlikte barajlardaki son durum merak konusu oldu. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), 25 Temmuz 2026 tarihine ait güncel baraj doluluk oranlarını açıkladı. Verilere göre, İstanbul'a su sağlayan barajların ortalama doluluk oranı yüzde 56,37 olarak ölçüldü.

İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?

İSKİ'nin açıkladığı 25 Temmuz 2026 verilerine göre, İstanbul'a su sağlayan 10 barajın genel doluluk oranı yüzde 56,37 seviyesinde bulunuyor. Yaz aylarında artan sıcaklıklar ve yükselen su tüketimi nedeniyle barajlardaki seviyeler günlük olarak yakından takip ediliyor.

25 Temmuz 2026 İstanbul baraj doluluk oranları

İSKİ'nin paylaştığı güncel verilere göre barajlardaki doluluk oranları şöyle:

Elmalı Barajı: %86,17

Ömerli Barajı: %79,55

Darlık Barajı: %74,01

Alibey Barajı: %54,80

Terkos Barajı: %47,08

Büyükçekmece Barajı: %40,32

Sazlıdere Barajı: %33,26

Kazandere Barajı: %30,89

Istrancalar Barajı: %29,60

Pabuçdere Barajı: %26,55

En dolu ve en düşük seviyedeki baraj hangisi?

25 Temmuz verilerine göre İstanbul'un en yüksek doluluk oranına sahip barajı yüzde 86,17 ile Elmalı Barajı oldu.

Listenin en alt sırasında ise yüzde 26,55 doluluk oranıyla Pabuçdere Barajı yer aldı. Pabuçdere'yi yüzde 29,60 ile Istrancalar ve yüzde 30,89 ile Kazandere barajları takip etti.

İSKİ, İstanbul'un su kaynaklarındaki değişimi günlük olarak güncellerken, özellikle yaz döneminde artan tüketim nedeniyle baraj seviyeleri yakından izlenmeye devam ediyor.