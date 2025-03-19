Modellik yapan Sandra Lena Silverman 25'e yakın estetik operasyon geçirdi. Silverman özellikle 40 yaşlarında yaptırdığı vajinal rekonstrüksiyonun en acı verici deneyimlerinden biri olduğunu söyledi. İdrar tutamama ve cinsel his kaybı gibi sorunlar yaşadığını belirten Silverman, "Eğer zorunlu değilse, kesinlikle düşünmeyin" dedi.

Dolgu yaptıran Silverman, bu işlemin 20'li ve 30'lu yaşlarda "20'li ve 30'lu yaşlarda yapılmaması gerektiğini ifade etti. Özellikle aşırı dolgunun zamanla yüzü şişkin ve doğal olmayan bir hale getirdiğini söyledi.

Yanaktan yağ aldıran ve Y lift işlemi için ise yüzü çökerttiğini ve daha fazla dolgu ihtiyacı doğurduğunu belirtti. "Y Lift" işlemi sonrası yüzünün yuvarlak ve sarkık hale geldiğini, toparlanmasının iki yıl sürdüğünü belirtti.

İlk burun ameliyatının başarısız olduğunu belirten Silverman, doktor seçiminde detaylı araştırma yapmanın önemine dikkat çekti. Aynı şeyin göğüs implantları için de geçerli olduğunu ve doğal bir görünüm için iyi bir cerrah bulmanın şart olduğunu ifade etti.

Dizlerinden fazla yağ alındığı için derisinin sarktığını ve dolgularla düzeltmek zorunda kaldığını söyleyen Silverman, "Dizlerinize dokunmayın, sporla şekillendirin." diyerek bu işlemi yapacak olanları uyardı.

MEMNUN KALDIĞI OPERASYONU AÇIKLADI

Silverman en memnun kaldığı estetik işlemini de açıkladı. En iyi sonucu 47 yaşında yaptırdığı mini yüz germe ve alın kaldırma ameliyatıyla aldığını belirten Silverman, "Dolgularla toparlayamadığım cildimi bu ameliyat düzeltti. Şimdi daha genç ve fit görünüyorum" dedi.

Model, estetik yaptıracak olanlara son olarak, "Para biriktirin, iyi bir cerrah bulun ve acele etmeyin!" tavsiyesinde bulundu.