MasterChef jürisi Somer Sivrioğlu 31 yaşındaki genç sevgilisi Pınar Kayabaşı aşkını ilan etti.

Son olarak tatilde yakalanan çiftten Tilbe Uslu yaptığı bir paylaşımda sevgilisinin ayağının arkadan görünmesiyle sosyal medyada gündem olmuştu.

"İYİ Kİ DOĞDUN OYUN ARKADAŞIM"

Somer Şef son olarak genç sevgilisinin doğum gününde aşka geldi.

Şef Somer Sivrioğlu, sevgilisi Tilbe Uslu'nun doğum gününü şu sözlerle kutladı:

"Sonra bir gün en kötü gecende, en dağılmış anında çıkıverir karşına. Bu devirde yittiğini sandığın her şeyi yeniden yeşertir içinde. İyi ki doğdun oyun arkadaşım, iyi ki varsın Bambi."