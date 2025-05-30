Gaziantep’in Oğuzeli ilçesine bağlı Hürriyet Mahallesi’nde bir okulda temizlik görevlisi olarak çalışan Baytap’tan haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine öğle saatlerinde adrese gelen ekipler, genç kadının hareketsiz yattığını fark etti. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Baytap’ın yaşamını yitirdiğini belirledi.
Olay yerinde yapılan ilk incelemede, Asiye Baytap’ın boğularak öldürüldüğü tespit edildi. Genç kadının cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
GÖZALTILAR VAR
Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.