Bandırmaspor'da forma giyen 25 yaşındaki futbolcu Tolga Kalender'in hayatını kaybetmesinin ardından acı detaylar belli oldu. Genç futbolcunun eşi Çiğdem Kalender, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla hem eşinin vefatını duyurdu hem de geçirdiği hastalık sürecini anlattı.

Kalender'in açıklamasına göre genç futbolcu, yaklaşık 9 ay önce kanser tanısı aldı. Hastalık sürecinde ilk olarak gözünde başlayan rahatsızlık, zaman içinde farklı organlarına da yayıldı.

HASTALIĞI GÖZÜNDE BAŞLADI, FARKLI ORGANLARINA YAYILDI

Tolga Kalender'e yaklaşık 9 ay önce kanser tanısı konulduğu belirtildi. İlk olarak gözünde başlayan hastalığın ilerleyen süreçte farklı organlarına yayıldığı öğrenildi.

Aylardır hastalıkla mücadele eden genç futbolcu, 22 Eylül gecesi yaşamını yitirdi.

EŞİNDEN DUYGUSAL VEDA

Tolga Kalender'in eşi Çiğdem Kalender, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda acı kaybını duyurdu.

Çiğdem Kalender açıklamasında, “Acı kaybımız, kıymetli eşim Tolga Kalender'in vefatını ve acı kaybımızı sizlerle paylaşmak istedim” ifadelerini kullandı.

Eşinin aylardır sürdürdüğü mücadeleye de değinen Kalender, “Kendisine yaklaşık 9 ay önce kanser tanısı konuldu. Bu süreçte ilk olarak gözünde başlayan hastalık, ne yazık ki zaman içinde farklı organlarına da yayıldı... Aylardır sürdüğü mücadelesini 22 Eylül gecesi kaybetti” dedi.

“HER ZAMAN SEVGİYLE VE ÖZLEMLE HATIRLAYACAĞIZ”

Çiğdem Kalender, eşinin hayatına dokunduğu herkeste güzel bir iz bıraktığını belirterek, Tolga Kalender'in hatırasını yaşatmaya çalışacaklarını söyledi.

Kalender, açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı:

“Bugüne kadar hayatına dokunduğu herkeste güzel bir iz bırakan sevgili eşim Tolga'yı her zaman sevgiyle ve özlemle hatırlayacağız. Hatırasını daima yaşatmaya gayret edeceğiz.”

Acılı eş, Tolga Kalender'in hastalık sürecinde yanlarında olan ve genç futbolcuyu seven herkese de teşekkür etti.

“İlk günden itibaren yanımızda olan, Tolga'yı seven tüm dostlarımıza teşekkür ederiz” diyen Çiğdem Kalender, açıklamasını “Ruhu şad, toprağı bol olsun” sözleriyle tamamladı.