Antalya’nın Kepez ilçesinde bir zeytinlik alanda elleri arkadan bağlı bir erkek cesedi bulundu. Olay, öğle saatlerinde Varsak Aydoğmuş Mahallesi 1203 Sokak'ta meydana geldi. Markete gitmek amacıyla zeytinlik alandan geçen bir vatandaş, yerde elleri bağlı şekilde hareketsiz yatan bir kişiyi fark ederek durumu yetkililere bildirdi.

KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, yerde yatan kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi. Bunun üzerine adrese Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri çağrıldı. Polis ekiplerinin alanda yaptığı detaylı incelemede, yaşamını yitiren kişinin 25 yaşındaki Mehmet Beyazıtlı olduğu tespit edildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Öldürüldüğü değerlendirilen Mehmet Beyazıtlı'nın cansız bedeni, olay yerindeki savcılık ve inceleme ekiplerinin çalışmalarını tamamlamasının ardından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ekipleri olaya ilişkin geniş çaplı soruşturma sürdürüyor.