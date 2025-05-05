Ordu'nun Ulubey ilçesi Yenisayaca Mahallesi'nde oturan, evli ve 2 çocuk babası Süleyman Erdoğan (35) ile yanındaki arkadaşı Gizem Sinanoğlu (25), 30 Nisan'dan kayboldu.

ÖNCE OTOMOBİLE ULAŞILDI

Yakınlarının kayıp ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı aramada, Süleyman Erdoğan'a otomobil, Kardeşler Mahallesi'ndeki Küpkaya Kanyonu yakınlarında bulundu.

ÜÇÜNCÜ GÜN GİZEM CANSIZ BULUNDU

Arama çalışmalarının 3’üncü gününde cumartesi günü Gizem Sinanoğlu’nun cansız bedeni bulundu.

DÖRDÜNCÜ GÜN İKİNCİ ACI HABER

Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Su Altı Karama Kurtarma, AFAD ve Deniz polisleri tarafından kanyonda sürdürülen aramalarda dün de Gizem Sinanoğlu’nun bulunduğu noktaya 100 metre mesafede Süleyman Erdoğan'ın cansız bedenine ulaşıldı.

"ACIMIZ ÇOK BÜYÜK"

Arama çalışmalarını yakından takip eden Ulubey Belediye Başkanı İsa Türkcan, “Dün, kız kardeşimize, bugün ise erkek kardeşimize ulaştık. Gönül isterdi ki bu kardeşlerimizi sağ salim bulalım.

Ama ne yazık ki cansız bedenlerine ulaştık. Acımız gerçekten büyük, her iki kardeşimiz de bizim evladımız. Bu hadiseleri duymak bizi derinden üzüyor, inşallah bu son olur” dedi.